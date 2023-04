Dronning Camilla skal bære dronning Elizabeths kroningskåpe

Om én uke skal dronning Camilla (75) og kong Charles (74) krones i en høytidelig kroningsseremoni.

Lørdag ble det sluppet nye bilder av kroningskappene som kongeparet skal bære under seremonien den 6.mai i Westminster Abbey. Det skriver People.

Som tradisjon skal kongen og dronningen bære to forskjellige kapper hver under kroningen: Statens Robes og Robes of Estate.

Båret av tidligere konger og dronninger

Robes of State bæres ved ankomst til Westminster Abbey og Robes of Estate bæres ved avreise og en tradisjonelt mer personlig.

De nye bildene viser «Royal School of Needleworks» broderiteam som bevarer The King's Robe of State, som vil bli båret av Charles ved hans ankomst til kroningen og Camillas Robe of Estate, som vil bli brukt etter at hun har blitt kronet.



The King's Robe of State er laget av karmosinrød fløyel og ble båret av kong George VI, kong Charles' bestefar, ved hans kroning i 1937.

Opprinnelig laget for dronning Elizabeth

For sin andre kappe av kroningstjenesten vil kong Charles skifte til King's Robe of Estate, laget av lilla silkefløyel brodert i gull. Den ble også båret av kong George VI i 1937.

Dronning Camilla skal ha på seg statskappen som opprinnelig ble laget for dronning Elizabeth, kong Charles' mor, for hennes kroning i 1953. I tillegg til det har det blitt laget en ny Robe of Estate-kappe for dronning Camilla. Den har lilla fløyel som matcher King's Robe of Estate.