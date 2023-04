Drømmen brast for Dennis Poppe: – Sitter her som et stort spørsmålstegn

Det har skjedd mye i livet til tidligere realityprofil Dennis Poppe Thorsen (31) det siste året. Han og ekskjæresten, den velkjente influenseren Kristin Gjelsvik (36), hadde store planer om å etablere seg i nytt hus i Stavanger, og han fikk endelig oppfylt drømmen om å starte egen bar i hjembyen.

Dørene til Show Bar åpnet i fjor vår, og Poppe Thorsen delte hyppige innslag fra barlivet i egne sosiale medier.

31-åringen gikk inn i prosjektet som styreleder, med kompis og utelivsprofil Øyvind Sørensen som daglig leder.

Ikke lenge etter kom nyheten om brudd mellom ham og Gjelsvik etter nærmere ti år som kjærester. De to har en snart fire år gammel sønn sammen.

Prosessen med bygging av nytt hus i Stavanger, og eventyret med å skulle starte egen bar, endte snart opp som et mareritt.

Kjøpt ut av selskapet

I november kom Poppe Thorsen til et punkt der han innså at han trengte en pause. Han ble sykemeldt på ubestemt tid.

– Nå tar jeg en pause. Det har vært veldig tøft med bruddet, samt at jeg har jobbet nesten hver eneste dag i baren jeg startet, for å få den opp og stå, sa han til God kveld Norge den gang.

– Nå fremover blir fokuset på min egen helse, og å tilbringe mer tid sammen med min sønn, la han til.

Dennis har valgt full åpenhet med sine godt og vel 63.000 følgere på Instagram rundt egen situasjon.

– Det vanskeligste er vel smilet. Jeg prøver alltid å smile til dere, men det er ikke alltid så lett. Tenk at noe av det enkleste i livet er blitt så vanskelig, skrev han i en oppdatering for en tid tilbake.

Nå er han dessuten helt ut av styret til baren, viser en kunngjøring fra Brønnøysundregisteret.

Poppe Thorsen har fremdeles aksjer i selskapet, men har trukket seg tilbake som styrets leder.

– Jeg og kompisen min ble enige om at jeg tar meg en pause nå. Jeg har ikke noe med driften å gjøre, sier Poppe Thorsen til God kveld Norge.

Han sier at planen er å komme tilbake når helsen tillater det og han er klar.

God kveld Norge har vært i kontakt med daglig leder Øyvind Sørensen, som bekrefter at Poppe Thorsen er kjøpt ut av selskapet. Han opplyser at bestekompisen gjennom en årrekke fortsatt er ansatt i baren, og at han kan komme tilbake og jobbe når han kjenner seg klar for det.

Om veien tilbake

Poppe Thorsen er ærlig på at han i dag har mange tunge stunder, men at det også er dager der han opplever at ingenting kan vippe ham av pinnen.

– Jeg har vært ærlig og åpen om at jeg har det tøft. Det skjedde så mye på en gang ... All dritten kom samtidig, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at han tidvis føler seg hjelpeløs.

– Jeg sitter som et stort spørsmålstegn, da jeg ikke har opplevd noe som dette før. Jeg har skikkelig gode venner, men de har heller ikke vært borti noe som dette. Vi snakker åpent og lufter ting, og det kommer mye bra ut av det, men akkurat nå vet jeg ikke helt hva som er best for meg, sier han.

Han forteller imidlertid at han jobber for en innleggelse, i håp om å få hjelp og å kunne starte litt på nytt.

Men, det finnes et lyspunkt i hverdagen til Poppe Thorsen, nemlig samværet med hans snart fire år gamle sønn.

– Hvem som er min viktigste person i livet er ikke et tusenkroners-spørsmål, for å si det sånn. Han er min største motivasjon og min klippe i livet, selv om han er ganske liten. Når jeg er sammen med ham, oppleves det som at jeg er i en drømmeverden. Jeg går all in, og ingenting annet betyr noe, sier han.

– Håper jeg kan hjelpe andre

For 31-åringen er det ikke ubetydelig at hans store følgerskare har vist ham mye varme og kjærlighet i denne tøffe perioden.

Han sier han får dårlig samvittighet av å ikke ha kapasitet til å svare alle, men understreker at han er svært takknemlig for all støtte.

– Hvordan vil det, slik situasjonen er i dag, prege deg at det publiseres en artikkel som dette?

– Jeg har valgt åpenhet hele veien, så hvorfor skal jeg holde tett eller lyve nå? Flere i lignende situasjoner har kommet til meg og sagt at det har hjulpet dem at jeg snakker høyt om ting. Om jeg kan hjelpe noen der ute, så føler jeg i det minste at jeg har gjort noe.