Drew Barrymore: – Jeg beklager så inderlig

«The Drew Barrymore Show» fortsetter innspilling til tross for enorm kritikk. Nå beklager programlederen seg.

De siste dagene har det haglet med kritikk rundt skuespiller og programleder Drew Barrymore (48).

Tirsdag ble det kjent at Barrymore skulle gjenoppta talkshowet The Drew Barrymore show, til tross for den pågående streiken i Hollywood.

Til tross for reaksjonene, stopper det ikke Barrymore.

I en video postet på Barrymores Instragram-konto fredag kveld, åpner hun om hvorfor hun velger å fortsette, men beklager også til alle hun sårer.

– Jeg vil bare at alle skal vite at intensjonene mine aldri har vært på et sted å opprøre eller såre noen. Det er ikke den jeg er, sier Barrymore i videoen.

Hun forteller videre at hun har vært gjennom mange oppturer og nedturer gjennom livet, og beskriver dette som en av dem.

– Jeg beklager så inderlig til forfattere. Jeg beklager så inderlig til fagforeninger.

Streiken, som nå har pågått i fem måneder, har satt brems for flere små og storsatsinger i Hollywood.

Hvorfor Barrymore velger å fortsette med innspillingen av The Drew Barrymore Show, forklarer hun:



– Jeg kunne absolutt ikke ha forventet denne typen oppmerksomhet, og vi kommer ikke til å bryte regler, og vi vil følge dem. Jeg ønsket å gjøre dette fordi som sagt, dette er større enn meg. Og det er andres jobber.

Én av dem som er rammet av streiken i Hollywood er norske Thea Sofie Loch Næss.

Som følge av at Barrymore har gjenopptatt innspillingen ble hun tirsdag droppet som verten av National Book Awards, ofte referert til som «forlagsverdens Oscar».

– I lys av kunngjøringen om at «The Drew Barrymore Show» vil gjenoppta produksjonen, har National Book Foundation trukket tilbake Ms. Barrymores invitasjon til å være vertskap for den 74. National Book Awards Ceremony, sa National Book Foundation, som deler ut prisen, i en uttalelse tirsdag.