Dramatiske døgn for høygravide Karianne Vilde Wølner

I sommer delte influencer og «Torpet»-vinner Karianne Vilde Wølner (27) og milliardærsønn Kristian Spetalen (26) nyhet om både forlovelse og graviditet.

PÅ SYKEHUS: Høygravide Karianne Vilde Wølner har den siste uken tilbrakt mye tid hos fastlege og på sykehus. Foto: Faksimile/Instagram

Wølner har delt bilder og oppdateringer med sine nærmere 50.000 følgere på Instagram gjennom hele svangerskapet. Det siste døgnet har hun åpnet opp om dramatikken som oppstod for rundt en uke siden.

Wølner forteller at det begynte med at hun fikk synsforstyrrelser. Dermed ble hun sendt til fødeavdelingen for å sjekke hvorvidt hun hadde fått svangerskapsforgiftning, og for å se at alt stod bra til med den lille i magen.

– Noe jeg ikke hadde, og babyen hadde det veldig bra, skriver hun.

I full hast til akutten

PRØVER Å HOLDE UT: Karianne Vilde Wølner melder om noen tøffe dager siste uke. Foto: Faksimile/Instagram

Dermed bar det av gårde, via fastlege og i full fart til akutten, for å «utelukke blodpropp.»

Wølner meldte torsdag kveld at hun nå venter på svar etter å ha tatt MR-undersøkelse av hodet.

– I skrivende stund har jeg fått dagens andre runde synsforstyrrelser og ser kun tåkete med flimrende lysglimt i det ene øyet, skriver hun.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Wølner. Manager Julianne Fjørtoft i Brandpeople opplyser fredag formiddag at Wølner nå trenger ro, og at hun ennå venter på svar fra MR-undersøkelsen.

– Utover det har hun ikke noen ytterligere kommentarer før hun vet mer fra prøveresultatene, sier Fjørtoft.

Wølner er kjent med at vi omtaler denne saken.

Kjent fra Farmen

Wølner ble kjent da hun deltok på «Farmen» i 2020 og kom hele veien til finaleuken.

– Det har vært en helt sinnssyk opplevelse. Jeg tror jeg har lært mye mer om meg selv enn hva jeg trodde i forkant, sa hun da hun gjestet God kveld Norge-studio etter gårdsoppholdet.

I mai 2021 bekreftet Wølner at hun var i forhold med Kristian Spetalen, sønn av investor og milliardær Øystein Stray Spetalen.

– Ja, vi er kjærester, bekreftet hun den gang overfor God kveld Norge via sin manager.