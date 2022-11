Drama i Maskorama - produksjonen måtte gripe inn

EN GOD NUMMER TO: Daniel Kvammen gjemte seg bak maska til Ulven. Han angrer ikke et sekund på deltakelsen, men det er en episode han gjerne skulle vært foruten. Foto: NRK

Lørdag var det duket for den store finalen i årets Maskorama på NRK, der Zombien gikk helt til topps i konkurransen.

SEIRET: Zombien, eller Bilal Saab, gikk seriende ut av årets Maskorama. Foto: NRK

Bak vinnermasken var artist Bilal Saab (23), som også ble gjettet av samtlige detektiv-dommere i finaleprogrammet.

På tredjeplass havnet Rabagasten, kostymet som huset Øystein «Pølsa» Pettersen (39).

Da finalist Ulven tok av seg masken som nummer to, dukket en tydelig kokt Daniel Kvammen (34) opp på scenen.

Han uttalte at dette i all hovedsak har vært en eneste stor opptur, men på scenen kom han også med et hint om at det har vært noe utfordrende å skulle opptre bak Ulven-masken.

«Du skulle bare visst hvor varmt det er inni her», sa han til dommerpanelet.

Holdt på å svime av flere ganger

Da God kveld Norge pratet med Kvammen etter innspilling lørdag, avslørte han at det en gang holdt på å gå galt under masken.

– Det mest utfordrende har egentlig vært det å puste inni denne masken. Den har vært så varm. Jeg tror jeg har det varmeste kostymet, og det er så tett. Så da jeg sang « Blue Da Ba Dee» for noen uker siden, så holdt jeg på å svime av på alle prøvene. Det var ganske... Det var det mest utfordrende, sier Kvammen.

Han legger til at det denne runden var ekstra mye tekst, og at det dermed ikke var noe særlig rom for å puste.

Han forteller videre at produksjonen underveis måtte inn og justere på masken for å unngå at han svimte av.

– Det har blitt justert etter hvert ja, og det var kanskje ikke helt optimalt i starten. Kan man si, sier han.

Dette fikk også noe å si for hans opptredener på scenen.

«Inni dette kostymet, så klarer jeg ikke å synge som Daniel Kvammen. Så jeg gikk 3000 prosent inn for å være Ulven», sa Kvammen da han gjestet Maskorama-podkasten sammen med Pettersen og Saab etter finalen.

«Mitt indre barn i full, FULLT frislipp. Daniel Kvammen blei heilt borte», skrev han på sin Instagram-profil etter å ha blitt avslørt lørdag.

– Var aldri i tvil

Da Kvammen fikk spørsmål om å delta i årets Maskorama, var han aldri i tvil om hva han skulle svare.

– Jeg sa bare ja, jeg. Det er sånn jeg er. Det kom en forespørsel gjennom et management, og så sa jeg «visst fader skal jeg være med på Maskorama», sier han til God kveld Norge.

Justerte masken

– Ulven hadde mye pels og var veldig aktiv på scenen. Daniel var veldig god til å gi jernet for å lage et morsomt show, og han merket nok at det ble godt og tett inni der.

Det sier produsent i Fremantle, Kim Strømstad. Videre understreker han at det skal være trygt å delta i Maskorama og forteller at de måtte justere Kvammens maske, for at han skulle få mer luft.