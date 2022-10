Drama i kulissene for Iselin Guttormsen: – Jeg er et emosjonelt vrak

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ikke alt gikk helt etter planen for Iselin Guttormsen under lørdagens Skal vi danse: all stars-sending.

DANSET FOR DØTRENE: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu hyllet Guttormsens to døtre under lørdagens Skal vi danse-sending. Foto: Espen Solli /TV 2

Under lørdagens sending av Skal vi danse: all stars, var det duket for temaet «Min helt». I den anledning valgte influenser Iselin Guttormsen å hylle sine to døtre. Til tross for at det ikke ble toppscore hos dommerne, fikk hun tydelig fram budskapet.

– Døtrene dine må være utrolig stolte av deg nå. Jeg ser du tar med hele deg inn i dansen, men jeg er nok litt enig med meddommerne mine. Du er ikke på det stødigste i dag, sa Merete Mørk Lindgjære.

Kaos i kulissene

Til God kveld Norge bekrefter Guttormsen kaoset hun kjente i kroppen, før og under lørdagens dansenummer.

– Jeg er et emosjonelt vrak. Jeg får magesår av hele opplegget, sier hun.

Guttormsen sier at det skjedde noe i minuttene før hun gikk på, som preget henne i dansen.

– Det var veldig følelsesladet. Og så skjedde jo det som er grunnen til at jeg kjenner på disse følelsene. Datteren min var jo her i kveld for å se på oss, og vi har ikke sett hverandre på en uke. Det ble for mye for henne å se mamma uten å få nok tid med meg siden det er fullt show, sier hun.

Hun forteller at datteren fikk en reaksjon i kulissene under lørdagens sending. Dette skjedde like før Guttormsen skulle entre parketten med sitt dansenummer.

– Så jeg går ut på den parketten her med den dårlige samvittigheten og er helt tung innvendig fordi jeg vet at datteren min sitter bak, og det eneste hun vil er at jeg skal sitte og holde rundt henne. Så det klaffa ikke helt i dag, men det gikk heldigvis bra, sier hun.

For ett år siden gikk influenseren og samboeren hvert til sitt etter elleve år som kjærester.

HEKTISK HØST: Iselin Guttormsen gir jernet på parketten i Skal vi danse i høst. Det tærer på både nerver og samvittighet. Foto: Espen Solli

Det å ikke få familien til å fungere, har vært tungt å svelge for 35-åringen.

– Jeg går jo gjennom en forandring, der jeg som mor har tatt et valg som gjør at jeg står i en situasjon der jeg ikke får se barna mine mer enn annenhver uke.

– Det ble en ekstra påkjenning når jeg fikk det der i fleisen rett før jeg skulle gå på parketten. Så sterk psyke har jeg ikke, så lenge har jeg ikke vært i det gamet her at jeg takler det på profesjonelt vis, legger hun til.

Heier på mamma

Planen var at hun skulle hente fram krigeren i seg og danse mot den dårlige samvittigheten.

– Og så spiser samvittigheten meg opp før jeg kom meg ut på parketten, sier hun.

Hun understreker at døtrene koser seg med å se mamma i Skal vi danse-universet, og at de heier på henne.

– De vil jo veldig gjerne at jeg skal gå videre hver gang. Og dette er en mulighet man får en gang i livet, så jeg griper sjansen med begge henda, sier hun.

For proffdanser Catalin Mihu var det viktig å lage en koreografi som matchet historien til Guttormsen.

– Jeg har jo møtt døtrene til Iselin, og de er jo de søteste jentene jeg har møtt i hele mitt liv. Iselin er jo også helt fantastisk, så jeg har prøvd mitt beste på å lage en god og følsom koreografi, sier han til God kveld Norge.