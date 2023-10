Drake tar pause fra musikken

PAUSE: Drak forteller at han må ta en pause på ubestemt tid, grunnet mageproblemer. Foto: Richard Shotwell

– Jeg skal være ærlig med deg. Jeg må fokusere på helsen min.

Fredag slapp en av verdens største rappere, Drake, sitt nyeste album «For All the Dogs».

NYTT ALBUM: Fredag slapp Drake sitt nye album «For All the Dogs». Foto: AP / NTB

Til fansen store glede, med hele 26 nye låter på albumet. Men gleden var kortvarig. Rapperen forteller fredag at han nå må ta en pause fra musikken.

Under radioprogrammet «Table for One», åpner han om helseplagene som gjør at han må ta en pause.

– Jeg kommer nok ikke til å lage musikk på en stund, for å være ærlig. Jeg må først og fremst fokusere på helsen min. Jeg har hatt de mest vanvittige problemene med magen min i årevis.

Videre forteller han at pausen fra musikken kan vare en god stund, og vet ikke hvor lenge den vil vare.

– Jeg må låse døren til studioet. Kanskje et år eller noe, kanskje lenger.