«Dør» flere ganger hver natt: – Jævlig ekkelt

Robert «NorwayRob» Scott (54) forsto ikke at han hadde en sykdom før sønnen påpekte det. – Mange som ikke er klar over det, sier professor.

– Det går helt jævlig, jeg «dør» jo hver eneste natt.

Slik innleder farmen-profilen Robert Scott (54), bedre kjent som «NorwayRob», samtalen om sykdommen sin til God kveld Norge.

En sykdom han aldri hadde hørt om tidligere.

– Skjønte ikke hva han snakket om

«NorwayRob» er enorm på Tiktok med over 2,1 millioner følgere. Den siste tiden har han begynt å satse fullt som influenser på Snapchat, og har også en stor følgerskare på Instagram.



På Tiktok er 54-åringen ivrig på å dele fra sitt liv, og byr gjerne på innhold rundt sin kone og deres barn.

Og det var sistnevnte som først gjorde Scott oppmerksom på sykdommen.

– Jeg og gutten min var i Las Vegas for et par måneder siden for å lage innhold (til sosiale medier, jour.anm.). Da sov vi på hotellrom sammen, forklarer 54-åringen.

Etter første natt sammen, våknet 54-åringen opp til kjeft fra sønnen.

– «Jeg var våken hele natten av å høre på deg dø», sa sønnen min til meg. Jeg skjønte ikke hva han snakket om, forteller Scott.

Da kom sønnen med en påstand om farens tilstand:

– «Pappa, du har søvnapné».



Gisper etter luft

Farmen-profilen forteller at han aldri før har hørt om søvnapné.

Sønnen forklarte at faren hadde sluttet å puste over tjue ganger i løpet av natten, i tillegg til at han snorket.

– Jeg svarte at moren hans aldri har klaget over det. Kona mi sover jo som en stein, så sekundet hun legger hodet på brystet mitt - så sover hun, forteller han spøkefullt og legger til:

– Hun kan sove gjennom en jævla orkan. Så hun har aldri oppdaget dette.



SPØKEFUGL: «NorwayRob» forteller at han aldri før har fått klager av kona på å lage lyder når han sover. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Etter sønnens påpekning, begynte Scott å legge sammen to pluss to.

– Jeg har jo flere ganger våknet opp og gispet etter luft. Men da har jeg bare trodd at det har vært en drøm.



Han forteller at hver gang det skjer, så føles det ut som han havner under vann.



– Det er jævlig ekkelt, det kan jeg si med en gang. Det er jævlig ekkelt å føle at du drukner og miste pusten. Og det skjer hver kveld.



«Dør» over 20 ganger hver time

Etter en samtale med svogeren, som selv har søvnapné, bestemte tiktokeren seg. Han ville til legen.

– De 15 siste årene har jeg aldri følt meg helt uthvilt, sier han til God kveld Norge.



Scott fikk derfor en legetime i april, men da han forrige uke bråvåknet atter en gang av at han gispet etter luft, var det nok.

– Jeg ble redd! Du begynner jo nesten å få angst for å sove, forteller han og legger til:

– Jeg ringte derfor sykehuset, og sa at jeg ikke klarte å vente lenger.

Dagen etter dukker det opp en avbestilling og 54-åringen reiste til sykehuset.

– Der fikk jeg på meg en maskin, som skulle teste meg for søvnapné. Maskinen finner ut hvor mange ganger du «dør» hver natt, forteller han.

PÅ MED MASKINEN: «NorwayRob» forteller at han får følelsen av å drukne hver natt. Foto: Privat

Resultatet viste at tiktokeren hadde opp mot 25 pustestopp i løpet en time.

– Jeg må derfor sove med en sovemaske resten av livet.



– Det blir rart å skulle venne seg til å sove med denne, men det er jo ingen kur. Du kan gjøre ting som gjør det bedre, men du blir ikke kvitt det. Så alt jeg vil ha nå, er en god natt søvn innimellom, uten å våkne opp.



Til tross for at Scott nå må kle på seg både pysj og maske hver natt, ser han frem til gode nattetimer med søvn fremover:

– Jeg er veldig spent og optimistisk, forteller han

SOVEMASKE: Denne må han sove med for resten av livet. Foto: Privat

– Mange har det, uten å vite det

Men hva er søvnapné egentlig?

– Obstruktiv søvnapné er en søvnsykdom der luftveiene helt eller delvis blokkeres under søvn, forteller professor og ekspert i søvn, Ståle Pallesen.

På grunn av dette blir karbondioksidet og oksygenet i blodet endret, noe som gir små oppvåkninger.

– Ved oppvåkningene øker også muskeltonus, noe som gjør at luftveiene åpnes bedre og man får puste. Dette kan gjenta seg mange ganger under søvn, forteller eksperten.



Han forklarer at det i en undersøkelse, gjort av søvnforsker og lege Harald Hrubos-Strøm, fant ut at 16 prosent av de mellom 30–65 år hadde mer enn fem pustestopp i timen.

– Men har man under fem stopp, regnes det ikke som en sykdom.

I undersøkelsen ble det også funnet ut at åtte prosent av de mellom 30–65 år hadde mer enn 15 pustestopp per time.



– Åtte prosent av voksne har søvnapné, sier Pallesen og legger til at 25 pustestopp i løpet av natten anses som moderat og at mer enn 30 regnes som alvorlig.

– Mange har søvnapné uten å vite om det. Ofte er det partnere som legger merke til det, som høylytt snorking og pustestopp. Personen selv kan oppleve å våkne med kvelningsfornemmelse og morgenhodepine er også ganske vanlig, forklarer han.



Men hva er årsaken?



Pallesen forteller til God kveld Norge at det kan være flere årsaker til søvnapné.

– Overvekt er en vanlig årsak på grunn av fettavleiringer i luftveiene.

Genetiske forskjeller i størrelsen på luftveiene trekker han også frem som en faktor, i tillegg til kjønnsforskjeller:

– Menn har større risk enn kvinner. Alder er også en risikofaktor fordi muskeltonus blir lavere med alder. Med andre ord blir musklene slappere og da klapper luftveiene lettere sammen.



Han trekker også frem at respirasjonshemmende substanser, som «gammeldagse» sovepiller og alkohol øker også risikoen.



– Kraniofaciale deformiteter vil også kunne øke risikoen, det vil si at for eksempel mange med Downs syndrom har søvnapné.

Pallesen understreker at det er vanskelig å bli kvitt søvnapné, men at de med mildere tilfeller kan bli kvitt sykdommen med vekttap, trening og ved å unngå alkohol.

Hvordan leve «best» med søvnapné

Dersom man har denne sykdommen, er det likevel flere tips Pallesen kommer med, for å redusere belastningen om natten.

– Symptomene blir ofte verre ved ryggleie – noen sover eksempelvis med T-skjorte med tennisballer sydd inn i ryggen, for da «tvinges» man til å ligge på siden.

– Ved moderate til alvorlige tilfeller, må nok mer aktiv behandling benyttes.

Ved aktiv behandling referer Pallesen til blant annet en pustemasken, også kalt CPAP som farmen-profilen nå skal sove med fremover.

SOVEMASKE: «NorwayRob» er nødt til å sove med en slik maske resten av livet. Foto: Privat

– Hvor viktig er det å undersøke seg forsøvnapné?



– Det er viktig å få dette behandlet. Det kan gi økt blodtrykk, med økt risiko for andre kardiovaskulære komplikasjoner.

– Fordi man ikke blir ordentlig restituert av søvn når man har søvnapné, er man også mer ulykkesutsatt, forteller han og legger til:

– Det er vanlig at søvnapné leder til depresjon. Det er slitsomt og man blir i dårlig humør når man går kronisk med lite søvn. Bekymring rundt lidelsen kan også svekke psykisk helse. Får man effektiv behandling og følger den opp, vil tilstanden normalt reverseres, avslutter han.