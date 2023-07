Dolph Lundgren og Emma Krokdal har giftet seg

Dolph Lundgren (65) og norske Emma Krokdal (27) giftet seg i Hellas forrige uke.

Det forteller paret i en uttalelse til People.

– Vi valgte å feire kjærligheten vår ved å gifte oss i villaen vår på Mykonos med familie og noen få nære venner, sier det nygiftede paret.

Videre forteller de at «grunnet Covid og en lang vei med utfordrende medisinske behandlinger, har paret måttet utsatt ekteskapsplanene flere ganger. »

– Vi følte at det endelig var rett tid for å feire kjærlighet, liv og lykke – i gudenes land.

Før bryllupet, delte Lundgren et bilde på Instagram og skrev: «I morgen er dagen. Mykonos.»

Krokdal delte også bilder fra dagene i Hellas.

Lundgren og Krokdal ble forlovet i juni 2020.

– Jeg synes dette har vært et av de mest naturlige forholdene jeg har hatt, fortalte Dolph Lundgren om forholdet til norske Emma, i et intervju med God kveld Norge.

Forlovelsen fant sted i Sverige.

Lundgren er et kjent ansikt for mange etter å ha gjort det stort i Hollywood som skuespiller i blant annet Rocky IV, Aquaman og James Bond. Han har også hatt et forhold med Grace Jones tilbake på 80-tallet.

Krokdal er personlig trener og kommer fra Norge.

Se det første intervjuet med paret etter forlovelsen ble kjent i 2020 i videoen under.