Dolph Lundgren avslører kreftdiagnose

I et intervju med «In Depth With Graham Bensinger» avslører Dolph Lundgren (65) at han har kreft.



Her forteller den svenske skuespilleren at han har blitt behandlet for kreft siden 2015 og at han har operert ut totalt seks svulster.

Legene skal ha funnet flere svulster rundt nyren, i tillegg til at han senere fikk beskjed om at de hadde funnet svulst i leveren også.

– Det var da det slo meg, at det faktisk var veldig alvorlig, sier han.

– Trodde at det var det

FORLOVET: Dolph Lundgren er forlovet med norske Emma Krokdal. Foto: JC Olivera

Lundgren havnet etterhvert i remisjon, og i 2020 fikk han den tunge beskjeden om at kreften var tilbake og at han hadde to til tre år igjen å leve.



– Jeg trodde at det var det. Du ser på livet ditt, hvor bra du har hatt det og alt du har gjort. Jeg syntes synd på barna mine og forloveden min, forteller han.



Skuespilleren ble så satt på en behandling som fikk svulsten til å krympe. Ifølge Lundgren skal svulsten ha krympet med cirka 90 prosent.

– Setter pris på livet



Lundgren forteller at han husker godt da han delte de gode nyhetene med familien og beskriver det som et emosjonelt øyeblikk.

– Du setter pris på livet mye mer, hver eneste dag du får vært med de du elsker. Du setter pris på at lever.



Lundgren er forlovet med 38 år yngre Emma Krokdal (26) fra Trondheim og har to barn fra tidligere ekteskap.

Han har gjort det stort som skuespiller i Hollywood-filmer som Rocky IV, Aquaman og James Bond: «Med døden i sikte».