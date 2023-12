Doja Cat kommer til Norge

NORGESBESØK: Doja Cat besøker Norge for første gang. Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com

Superstjernen Doja Cat (28) kommer til Norge til sommeren. Da skal hun nemlig være headliner under Slottsfjell-festivalen i Tønsberg.

Sangeren har bemerket seg stort som artist den siste tiden med låter som «Kiss Me More», «Paint the Town Red» og Grammy-nominerte «Say So».

Hun er den 16. mest streamede artisten på Spotify med 20 milliarder strømninger. Festivalsjef for Slottsfjell er godt fornøyd med å ha booket amerikaneren til sommerens festival.

– For Slottsfjell er det en stor ære å få presentere Doja Cat. Det er helt sinnssykt! En drømmebooking som vi har jobbet lenge for. Hun er en av de virkelig store rapperne, i selskap med artister som Nicki Minaj, Megan Thee Stallion og Cardi B. Det blir et show uten sidestykke når hun avslutter på Kongescenen onsdag 10. juli, sier han i en pressemelding.