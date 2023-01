Disse vant nattens Golden Globe-priser

GOD KVELD NORGE (TV 2): Her er listen over nattens Golden Globe-vinnere og de nominerte.

I natt gikk Golden Globes av stabelen for åttiende gang.



Prisutdelingen fremhever det som blir ansett som det beste blant film og tv-serier fra året som gikk.

I 2021 valgte nettverket NBC å ikke vise Golden Globe-sendingen på TV. Det skjedde etter Los Angeles Times kom med flere avsløringer om juryen bak prisutdelingen.

Nå er den berømte prisutdelingen tilbake på TV-skjermen for å vise fram Hollywoods største talenter innenfor film og TV-bransjen.

Se full liste nedenfor over nattens vinnere og de nominerte.

Kontroversiell jury

Store deler av bransjen tok avstand fra Golden Globe-prisene etter Los Angeles Times avslørte detaljer om juryen, som besto av rundt 90 medlemmer av Hollywood Foreign Press Association (HFPA)

I avsløringene kom det fram at ingen svarte personer var medlemmer i juryen. HFPA fikk også kritikk for å ikke nominere svarte skuespillere eller regissører det samme året.

Etter detaljene fra granskingen kom fram bestemte nettverket NBC seg for at 2021-sendingen ikke skulle vises på TV.

Overraskende avgjørelser

Ifølge Variety skal også årets jury ha gjort en rekke upopulære valg i forkant av lanseringen av årets nominerte.

Blant annet skal Will Smith ha vært utelukket i kampen om å få en nominasjon i kategorien beste skuespiller, for sin rolle i «Emancipation». Dette er trolig en konsekvens av at Smith slo til Chris Rock under Oscar-sendingen.

Også verdens dyreste serie nådde ikke gjennom nåløyet. Amazons storsatsning «Lord of the Rings: The Rings of Power», klarte ikke å få en eneste nominasjon, til tross for gode anmeldelser av kritikerne.

Humoristisk vertsskap

Golden Globe er kjent for å ansette komikere som konferansierer.

Blant annet har den britiske komikeren Ricky Gervais vært konferansier hele fem ganger. Kjente komikere som Seth Meyers, Jimmy Fallon og Amy Poehler har også stått for vertsskapet tidligere.

I år er det den amerikanske komikeren Jerrod Carmichael som ledet den berømte utdelingen.

I 2022 fikk Carmichael selv en Emmy-pris for «outstanding writing for a comedy special».

VERT: Jerrod Carmichael ledet publikum gjennom den 80. ende Golden Globe-utdelingen. Foto: Chris Delmas / AFP

Her er nattens vinnere og nominerte i alle kategorier. Vinneren er hevet frem med en sort understrek.

Beste dramafilm:

Avatar: The Way of Water

Elvis (Warner Bros.)

VINNER: The Fabelmans (Universal Pictures)

Tár (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Beste kvinnelige skuespiller i dramafilm:

VINNER: Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Empire of Light)

Viola Davis (The Woman King)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Beste mannlige skuespiller i dramafilm:

VINNER: Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (The Son)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Beste film - musikal eller komedie:

Babylon (Paramount Pictures)

VINNER: The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Triangle of Sadness (Neon)

Beste manus i en spillefilm:

VINNER: The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh)

The Fabelmans (Steven Spielberg, Tony Kusher)

Women Talking (Sarah Polley)

Everything Everywhere All at Once (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

Tar (Todd Field)

Beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie:

Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (The Menu)

Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande)

VINNER: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie:

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Adam Driver (White Noise)

VINNER: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Ralph Fiennes (The Menu)

Beste animasjonsfilm:

VINNER: Guillermo del Toros Pinocchio (Netflix)

Inu-Oh (GKIDS)

Marcel the Shell With Shoes On (A24)

Puss in boots: The Last Wish (DreamWorks Animation)

Turning Red (Pixar)

Beste fremmedspråklige film:

All Quiet on the Western Front (Tyskland)

VINNER: Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgia)

Decision to Leave (Sør-Korea)

RRR (India)

Beste kvinnelige birolle:

VINNER: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Carey Mulligan (She Said)

Beste mannlige birolle:

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Brad Pitt (Babylon)

VINNER: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Beste regi:

James Cameron (Avatar: The Way of Water)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

VINNER: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Beste bilde:

Tár (Focus Features) — Todd Field

Everything Everywhere All at Once (A24) — Daniel Kwan, Daniel Scheinert

VINNER: The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) — Martin McDonagh

Women Talking (MGM/United Artists Releasing) — Sarah Polley

The Fabelmans (Universal Pictures) — Steven Spielberg, Tony Kushner

Beste lydspor:

The Banshees of Inisherin — Carter Burwell

Guillermo del Toro’s Pinocchio — Alexandre Desplat

Women Talking — Hildur Guðnadóttir

VINNER: Babylon — Justin Hurwitz

The Fabelmans — John Williams

Beste originale sang:

Carolina fra «Where the Crawdads Sing» — Taylor Swift

Ciao Papa fra «Guillermo del Toro’s Pinocchio» — Alexandre Desplat, Roeban Katz og Guillermo del Toro

Hold My Hand fra «Top Gun: Maverick» — Lady Gaga, BloodPop og Benjamin Rice

Lift Me Up fra «Black Panther: Wakanda Forever» — Tems, Ludwig Göransson, Rihanna og Ryan Coogler

VINNER: Naatu Naatu fra «RRR» — Kala Bhairava, M. M. Keeravani og Rahul Sipligunj

Beste dramaserie:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

VINNER: House of the Dragon (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie:

Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (The Crown)

Hilary Swank (Alaska Daily)

VINNER: Zendaya (Euphoria)

Beste TV-serie i musikal og komedie:

VINNER: Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Wednesday (Netflix)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie for musikal og komedie:

VINNER: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Beste mannlige skuespiller i TV-serie for musikal og komedie:

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

VINNER: Jeremy Allen White (The Bear)

Beste miniserie:

Black Bird (Apple TV+)

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Pam & Tommy (Hulu)

VINNER: The White Lotus (HBO)

Beste kvinnelige skuespiller i miniserie:

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Julia Roberts (Gaslit)

VINNER: Amanda Seyfried (The Dropout)

Beste mannlige skuespiller i miniserie:

Taron Egerton (Black Bird)

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

VINNER: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Beste kvinnelige birolle i miniserie:

VINNER: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Claire Danes (Fleishman is in Trouble)

Daisy Edgar Jones (Under the banner of heaven)

Niecy Nash (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Beste kvinnelige birolle i TV-serie:

Elizabeth Debicki (The Crown)

Hannah Einbinder (Hacks)

VINNER: Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Beste mannlige birolle i TV-serie:

John Lithgow (The Old Man)

Jonathan Pryce (The Crown)

John Turturro (Severance)

VINNER: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Beste mannlige birolle i miniserie:

VINNER: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Seth Rogan (Pam and Tommy)

Domhall Gleeson (The patient)

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Beste mannlige skuespiller i dramaserie:

VINNER: Kevin Costner (Yellowstone)

Adam Scott (The dropout)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Jeff Bridges (The Old Man)

Diego Luna (Star Wars: Andor)

Prisen «Carol Burnett»

VINNER: Produsent Ryan Murphy.

Carol Burnett-prisen ble for første gang gitt ut i 2018, og har som formål å gi ekstra heder til de som utmerker seg spesielt innenfor TV og film.