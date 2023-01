Disse ordene fra samboeren sendte Helene fra bunn til topp

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det ble en tung start på Mesternes mester for Helene Spilling, men en telefon hjem hjalp, og tårer ble snudd til temaseier.

DANS: Helene ville bevise at sportsdansere har noe i NRK-suksessen å gjøre. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Det er ikke Skal vi danse-sesong, men proffdanser Helene Spilling er aktuell som aldri før. I helgen så vi henne bli temavinner i Mesternes mester på fredag, før hun lørdag danset på scenen med MGP-finalist Elsie Bay.

Og lørdagens dansenummer kunne endt i knall og fall.

– Scenen er ikke firkantet som i Skal vi danse. Denne hadde en kant foran, og det var veldig mye røyk på scenen. Vi så nesten ikke kanten, så vi var ganske nærme både den og Elsie, forteller 26-åringen.

Alt gikk heldigvis bra, Elsie Bay gikk videre, og nå skal de danse på nytt i Trondheim spektrum, hvor MGP-finalen går av stabelen. Drømmen er å danse under Eurovision i Liverpool.

– Det hadde vært helt sykt. Et steg opp fra Skal vi danse, sier Spilling.

– Bare flaks

Men det er Mesternes mester flest nordmenn forbinder Spilling med for tiden, for rundt 1,2 millioner nordmenn benker seg ned når tidligere idrettsutøvere konkurrerer seg i mellom.

Spilling vant som nevnt temaet «presisjon», noe hun sier at hun skal leve lenge på.

– Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg klarte det. Vi snakker fortsatt om ertepostekastingen, det var jo bare flaks, jeg kan ikke kaste, ler hun.

I TOPPEN: Helene, Olaf og Frode var gode, eller heldige, med ertepose. Foto: Heidi Marie Goperod

Men også på balansekonkurransen imponerte hun og sto igjen til slutt, noe som sto i sterk kontrast med de første ukene. Da lå nemlig Spilling nederst og ble reddet av at Ezinne Okparaebo trakk seg.

– Jeg hadde jo et mentalt sammenbrudd etter to-tre dager på set. For det første så var jeg veldig stressa fordi jeg ikke hadde lyst til å gå ut først, og jeg ville bevise at sportsdansere har noe der å gjøre, forklarer hun.

VINNER: Helene sto igjen til slutt i balanseøvelsen. Foto: Heidi Marie Goperod

Ringte hjem

Da ble løsningen å ringe hjem til samboeren Birgit Skarstein, de to bor nemlig sammen i Oslo.

– Før jeg dro, så var jeg veldig usikker på om jeg ville, fordi jeg ikke fikk tid til å trene meg opp, men hun var en av de som pushet meg og sa at det kom til å gå bra. Men så gikk det ikke så veldig bra, så jeg måtte ringe henne, forteller Spilling, og fortsetter:

– Hun har sagt at hun fikk litt dårlig samvittighet, og ringte Olaf (Tufte journ. anm.) for å be han passe litt ektra på meg.

God kveld Norge møtte samboerne på Idrettsgallaen, og spurte Skarstein om hva hun sa da Spilling ringte.

GALLA: Birgit og Helene på rød løper før Idrettsgallaen. Foto: Christoffer Andersen

– Da sa jeg: «Du er kjempeflink. Du kan masse. Det her har du under huden. Bare senk skuldrene, det er ikke så farlig som det kan virke som. Konsentrer deg så smalt som mulig om det du skal gjøre, og ikke tenk på alt mulig annet», forteller Skarstein, som vant gull i Paralympics i Tokyo i 2021.

– Hun er jo så flink, så det gikk kjempebra, smiller roeren.

Felles-date

Spilling er full av lovvord om sin samboer.

– Hun er min «wing-woman» og «everything in life», sier danseren på godt norsk.

GKN: Helene tok en tur til God kveld Norges studio. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

De to «fant hverandre» da begge deltok i Skal vi danse, og bor nå sammen i Skarstein sin leilighet.

– Vi eier ikke sammen, men hun oppfører seg som om den er min. Vi har aldri kranglet, sier Spilling.

Heller ikke når en av damene har en mann med seg hjem.

– Det har vært en date innimellom hvor det har vært sånn: «Velkommen hit, her er forresten roomien min, hun skal bare chille med oss hun og», ler 26-åringen.