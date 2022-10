Disse norske byene får Karpe på besøk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tirsdag ble det kjent at et knippe norske festivaler har sikret seg Karpe som hovedartister neste sommer.

Det kommer frem i en pressemelding via konsert- og arrangørselskapet Momentium.

Etter å ha spilt for et utsolgt spektrum hele ti ganger i august, gjør Karpe seg nå klar for å legge ut på turné i Europa.

Der skal de innom hele 20 europeiske byer fra slutten av april 2023 til slutten av mai 2023. Duoen fyrer i gang showet i Milano før turneen avsluttes i Berlin.

Bare noen uker etter at europaturneen er ferdig, blir det nå kjent at de står på scenen i Fredrikstad under Idyllfestivalen i midten av juni.

De vil også bli å se på de etablerte festivalene Jugendfest i Ålesund, Stavernfestivalen i Larvik, Parkenfestivalen i Bodø, Utopia i Stavanger og Festningen i Trondheim.

I tillegg til dette, står de på plakaten sammen med Stig Brenner og Emma Steinbakken under den nye utendørskonserten, som finner sted ved Vikingskipet i Hamar helt i starten av juli.

Dette blir en unik konsertopplevelse, da Hamar er eneste spillested med disse tre artistene samlet, fremgår det i pressemeldingen fra Hamar kommune og Vikingskipet.

– Endelig kan både vi og publikum glede oss til en storkonsert i Hamar igjen. Det føles lenge siden sist, sier kultursjef i Hamar kommune, Morten Midtlien.