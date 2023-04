Disse leder Spellemann i år

GLEDER SEG: Yosef Wolde-Mariam og Selma Ibrahim gleder seg stort til å hylle musikkbransjen under årets Spellemann-utdeling. Foto: The Oslo Company / NRK

På selveste 50-årsjubileumet til Spellemannprisen, er det artist Yosef Wolde-Mariam og programleder Selma Ibrahim som har fått i oppdrag å lede årets store fest for den norske musikkbransjen.

I år skal prisutdelingen finne sted i H3 Arena i Oslo.

Wolde-Mariam har selv vunnet seks Spellemannpriser sammen med Madcon-kollegaen Tshawe Baqwa.

– Jeg har jo tilegnet livet mitt til musikken, så det føltes nesten obligatorisk å si «ja» når de spurte om jeg ville være med å lede jubileumssendingen til Spellemann. Det er fort gjort å glemme, men dette er det største vi har for musikalsk anerkjennelse i Norge, dette er «Grammys», sier Wolde-Mariam i en pressemelding utsendt av NRK.

Om sin nye kollega, Ibrahim, har han bare lovord å melde.

– Selma er perfekt! Hun er ryddig, stødig og strukturert, og jeg er ikke det. Hun er også morsom og fin å jobbe med, så dette blir gøy, sier han avslutningsvis.

Ibrahim er tilknyttet NRK, hvor hun har hatt flere programleder-oppdrag de siste årene, blant annet for MGPjr 2020 og NRK Supernytt. For tiden er hun aktuell i programmet «Alle mot 1».

– Jeg gleder meg masse til å hedre musikknorge 15. april! Samtidig er det ekstra stort å feire et 50-årsjubileum. Yosef er dødskul og sammen vet jeg at vi kommer til å lage en skikkelig fin sending, sier Ibrahim i pressemeldingen.

NOMINERT: Ballinciaga og David Mokel er blant de nominert til Årets låt i Spellemann for «Dans på bordet». Foto: Gitte Johannessen / NTB

Se liste over de nominerte til årets prisutdeling her.

Det er The Oslo Company som produserer årets sending for NRK.

– Vi er utrolig glade for at Selma og Yosef sa ja til å lede Spellemann! Vi merker allerede på prøvene at de vil gi masse god energi til showet, sier produsent Paal Ritter Schjerven i The Oslo Company.

Schjerven lover en underholdende, morsom og høyverdig sending med meget sterke musikalske innslag.

– Både for å feire 50 gode musikkår, men aller mest for å feire den fantastiske norske musikken, som vi alle har glede av hver eneste dag – og som vi skal ha glede av i over 50 år til.