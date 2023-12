Disse kjendisene fikk barn i 2023

Noen har blitt foreldre for første gang, andre har gitt sine barn småsøsken.

2023 går mot slutten og vi nærmer oss et nytt år. I løpet av året har flere kjente fjes blitt foreldre. Noen for første gang, andre for andre, tredje, eller til og med fjerde gang.

Gladnyhetene har kommet på rad og rekke og vi oppsummerer noen av dem.

Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen

I april kunne influenser-paret Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen, bekrefte at de hadde fått sitt fjerde barn sammen. Det gjorde de i en episode av deres egen podkast «Seb & Nikki».

Det var under Elle-gallaen i 2022 at Anundsen dukket opp i en rosa kjole, som avslørte graviditeten.

Familiens nye tilskudd har fått navnet Camilo. Fra før av har de barna Noelle, Bailey og Penelope.

Vida Lill Gausemel Berge

Vida Lill Gausemel Berge (33) og kjæresten, Bendik Holm, ble foreldre til en liten jente i mai. Gladnyheten delte radioverten selv på Instagram.



– ENDELIG har jeg oppgradert til melkeku! Det tok 4 dager å presse ut over 4 kilo tung bebis. Tusen takk til jordmødrene på Ullevål sykehus som tok veldig godt vare på en medtatt familie på tre, har 33-åringen skrevet i innlegget.



Til God kveld Norge delte Berge at fødselen var lang og vond.

– Det var tøft, jeg var helt kjørt da jeg gikk inn i aktiv fødsel. Hadde ikke klart det uten god støtte fra jordmødre, barnefar og epidural.



Et par måneder senere delte Berge åpent om tiden etter fødsel. I en episode av «fødselspodden» med Tuva Fellman (36), fortalte radioverten at mye av tilværelsen har bestått av vonde tanker og engstelighet.

– Det er en ny hverdag som er skremmende, og en følelse av å «miste seg selv» og ikke strekke til, sier hun i podkast-episoden.

– Det er trist at mange opplever dette i forbindelse med å bli mamma, samtidig er det godt å vite at vi er flere. At jeg ikke har blitt spik-spenna gæren, sa Berge.

Mikkel Niva

Det var i juni at komiker og TV-profil Mikkel Niva (34) kunne avsløre at han hadde blitt pappa til en jente.

ENBARNSFAR: Mikkel Niva ble far for første gang i 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

Det var i NRK-podkasten «Kladden har dævva», at Niva først bekreftet at han hadde blitt far.

– Det viktigste for meg er vel bare at når jeg dør, så har jeg tatt vare på de som er rundt meg, og de som skal fortsette livet som jeg har startet, sa han i episoden.

– Eller sånn som, nå har jeg jo fått barn, for eksempel, og da er det liksom sånn, hvordan jeg vil at hun skal få lov til å leve videre, og at hun har det bra, la han til.

Kjetil Jansrud

Den 20. juli ble tidligere alpinist Kjetil Jansrud (38) og kona Benedicte Isabel Mortensen foreldre for andre gang.

Den lille jenta har fått navnet Iben. Fra før av har de datteren Frøya, som kom til verden i 2020.

Det var i januar paret delte nyheten om at tre skulle bli til fire.

– 2023 kommer til å bli et fantastisk år. Vi utvider! Vi gleder oss til å ønske enda et medlem av Jansrud-familien velkommen i juni, skrev Jansrud på Instagram.



Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel

Idrettsparet Aksel Lund Svindal (41) og Amalie Iuel (29) ble foreldre til en liten gutt i september.

Nyheten delte paret selv på Instagram:

– Mor hviler ut etter noen tøffe dager på sykehuset. Pappa er veldig, veldig stolt. Storm er selvfølgelig den vakreste tingen vi noen gang har sett, står det skrevet i innlegget.



I november møtte God kveld Norge Svindal under et «Mesternes mester»-relatert treff. Her lettet programlederen på sløret om papparollen.

– Først og fremst er det jo alle disse klisjeene som man hører rykter om, men som man ikke skjønner helt før man er der, sa han da.



Marion Ravn

I slutten av mai avslørte Marion Ravn (39) at hun var gravid, og i september ønsket hun sitt første barn velkommen til verden.

Da Ravn kunngjorde nyheten om at hun var gravid i mai, hentet hun inspirasjon fra superstjernen Rihanna (35) sin gravidannonsering.

Videoen hun la ut den gang startet nemlig med et klipp av Rihannas graviditetsannonsering under Super Bowl, etterfulgt av et klipp av Ravn med gravidmagen.

Camilla og Julie Lorentzen

Influenserne Julie Visnes Lorentzen (27) og Camilla Lorentzen (34) ble foreldre for første gang i november.

– Aldri følt en kjærlighet som dette, har paret skrevet i et innlegg på Instagram etter fødselen.



Siden sommeren 2022 har begge delt sin reise med prøverørsbefruktning. Visnes har tidligere beskrevet prosessen som en «følelsesmessig berg-og-dal-bane».

Paret har delt mange detaljer om prosessen, blant annet at det er Camillas egg som har blitt hentet ut og befruktet, som Julie gikk gravid med.

I desember i fjor delte de at Visnes var gravid, men få uker senere kom den hjerteskjærende beskjeden om at embryoet hadde sluttet å utvikle seg, og at de derfor måtte abortere.

Til tross for den triste nyheten, kunne paret i mars annonsere at de var gravide igjen.



Lisa Børud Gustavsen

I desember ble sanger Lisa Børud Gustavsen (27) og mannen Chris-Michael Gustavsen (29) foreldre for første gang.

Gladnyheten delte artisten selv på Instagram, hvor de avslørte at den lille gutten har fått navnet David.

– Vi er så takknemlige, heldige og stolte. Takk til alle som har hjulpet oss på Ahus, flinke og dyktige folk. David er helt perfekt, og vi gleder oss til å bli kjent med skjønne gutten vår, uttalte hun til God kveld Norge.

Fra utlandet

Dersom vi ser utenfor våre landegrenser, er det flere utenlandske kjendiser som har fått et nytt familietilskudd i løpet av året.

Datteren til Sharon (70) og Ozzy Osbourne (75), Kelly (38), holdt graviditeten hemmelig frem til hun fødte i januar. Det var da moren hennes som avslørte at datteren hadde blitt mamma. Det gjorde hun på det britiske talkshowet «The Talk».

FIKK TO BARN: Chrissy Teigen og John Legend fikk to barn i løpet av 2023. Foto: MICHAEL TRAN

Chrissy Teigen og John Legend er foreldre til fire barn. Først fikk de datteren Luna (7) og sønnen Miles (5).

De mistet sitt tredje barn i 2020, som døde kort tid etter han var kommet til verden. I januar 2023 ble paret foreldre til en liten jente gjennom surrogati. Kun seks måneder senere fikk de en gutt, også gjennom surrogati.

TO BARN: Artisparet Rihanna og A$AP Rocky har to barn sammen. Foto: Vianney Le Caer

I juli ble skuespiller Linday Lohan (37) mor for første gang, en måned senere ble Rihanna (35) og A$AP Rocky (35) tobarnsforeldre.

Kourtney Kardashian (44) ble firebarnsmor i november, og fikk sitt første barn sammen med ektemannen, Travis Barker (47).