Disse kan ta over for Pernille Sørensen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Pernille Sørensen er ferdig i «Nytt på Nytt». Nå spekuleres det i hvem som skal ta over for komikeren.

Mandag kom nyheten om at Pernille Sørensen (45) er ferdig i «Nytt på Nytt» på NRK.

På fredag vil komikeren ha sin siste sending av programmet. Nå spekuleres det i hvem som skal ta over for Sørensen.

I kommentarfeltene nevnes blant annet Else Kåss Furuseth, Linn Skåber, Sigrid Bonde Tusvik og Henriette Steensrup som ønskelige arvtakere.

– Får ofte ikke det jeg ønsker meg

Henriette Steensrup forteller at hun selv ikke har dagdrømt seg inn i «stolen», men komikeren har noen tanker om hvem hun tror kunne passet inn i rollen.

SKUESPILLER OG KOMIKER: Henriette Steensrup har gjort stor suksess med Viaplay-serien «Pørni». Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Så hyggelig å bli nevnt i denne sammenhengen. Jeg ser for meg Else Kåss, Zahid Ali, Martin Beyer Olsen, Lars Berrum eller Hani Hussein, sier hun til God kveld Norge.

I podkasten «Tusvik og Tønne» får Tusvik spørsmål fra podkast-kollega Lisa Tønne om det er lov til å spekulere om hun skal ta over Sørensens rolle i programmet.

– Du må gjerne spekulere, men da kan jeg fortelle at så flaks har ofte ikke jeg. Jeg får ofte ikke det jeg ønsker meg, fordi jeg manifesterer ikke. Jeg legger mascara i speilet og har ikke sagt «jeg ønsker meg jobben i Nytt på Nytt». Jeg har ikke sagt det høyt til meg selv, svarer Tusvik.

Tønne forteller at hun selv har tenkt tanken om at hun ønsker å se venninnen ta over jobben i det populære NRK-programmet.

VENNINNER: Lisa Tønne vil gjerne se Sigrid Bonde Tusvik i Nytt på Nytt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Gleder oss til å finne en morsom arvtaker

Prosjektleder for programmet, Kjetil Kooyman, forteller til God kveld Norge at det ikke er bestemt hvem som skal ta over for Sørensen.

– Heldigvis er det mange flinke folk der ute. Vi vet ikke enda hvem som skal overta, det skal vi jobbe med fremover. Når høstsesongen starter i september skal planen selvsagt være klar. Det betyr at vi heller ikke har vært i dialog med noen om akkurat dette foreløpig.

– Vi gleder oss til å finne en morsom og smart arvtaker.

Har du tips til en sak? Send oss en e-post på godkveldnorge@mastiff.no.