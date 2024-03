Disse Hollywood-skuespillerne tjente mest i 2023

Adam Sandler topper Forbes-listen over de best betalte skuespillerne i Hollywood.

Forretningsmagasinet Forbes har nylig publisert en liste over de ti best betalte skuespillerne i 2023.

Det er Adam Sandler (57) som troner listen med en inntekt på 73 millioner dollar, som tilsvarer i overkant av 759 millioner norske kroner.

Sandler er blant annet kjent for sine roller i «The Waterboy» og «The Wedding Singer», men det er takket være hans stand up-turné og Netflix-filmen «Murder Mysteri 2», at millionene har rent inn for skuespilleren det siste året.

Yngste på listen

På en solid andreplass finner vi «Barbie»-stjerne, Margot Robbie (33). Hun kaprer topp to-plasseringen med en årsinntekt på 59 millioner dollar, som tilsvarer i overkant av 613 millioner norske kroner.

Skuespillerinnen er den yngste på listen på flere år.

SKUESPILLER OG PRODUSENT: Margot Robbie er ikke bare skuespiller, hun eier også sitt eget produksjonsselskap, hvor hun jobber som produsent. Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com

I tillegg til å ha spilt hovedrollen i «Barbie», var hun også produsent for storfilmen, som ble produsert av hennes selskap, LuckyChap. Produksjonsselskapet står også bak den populære thrilleren «Saltburn».

Delt plassering

Etter å ha spilt i den siste «Mission: Impossible»-filmen, klatrer Tom Cruise (61) opp på en tredjeplass på listen.

TREDJEPLASS: Tom Cruise kapret tredjeplass på listen. Foto: Evan Agostini

Han tjente 45 millioner dollar i fjor, som tilsvarer i overkant av 468 millioner norske kroner.

Plass nummer fire på Forbes sin liste ble i 2023 delt på to mannlige skuespillere. Det er nemlig Ryan Gosling (43) og Matt Damon (53) som står listet opp sammen på fjerdeplassen.

Begge stjernene tjente 43 millioner dollar i 2023, som i norske kroner tilsvarer i overkant av 447 millioner.

Gosling gjorde stor suksess i rollen som Ken i «Barbie»-filmen. Damon på sin side spilte i storfilmen «Oppenheimer», som har vunnet flere priser.



Fåtall kvinner

På sjetteplass finner vi Jennifer Aniston (55), som spilte mot Sandler i «Murder Mystery 2». Skuespillerinnen tjente 42 millioner dollar, som tilsvarer over 437 millioner norske kroner.

TJENTE BRA: Jennifer Aniston. Foto: MIKE BLAKE

«Friends»-stjernen og Robbie er de eneste kvinnene som er med på listen.

På nok en delt plassering, finner vi britiske Jason Statham (56) og Leonardo DiCaprio (49). De kaprer sjuendeplassen med en inntekt på 41 millioner dollar i 2023, som tilsvarer over 426 millioner norske kroner.

På niende plass står Ben Affleck (51) oppført med 38 millioner, som tilsvarer 395 norske kroner. Denzel Washington (69) havner på en tiendeplass med en inntekt på 24 millioner dollar, som i norske kroner tilsvarer 249 millioner.