Disse fikk flest stemmer

Lørdag kveld gjorde Stjernekamp sitt etterlengtede comeback på TV-skjermen.

Etter et års pause på grunn av fotball-VM i fjor, var fansen klare for å se de ti nye artister kjempe om førsteplassen.

På menyen i kveld sto egen sjanger, og de ti artistene viste vise frem hva de kan og vet best.

I den første sendingen ryker ingen ut, men stemmene fra kvelden blir tatt med videre til neste uke.

Kveldens gjestedommere var Maria Mena (37) og Tshawe Baqwa (43).

Odd René Andersen, Elle Maija Klefstad Bær og Damien fikk flest stemmer.



På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om hvem de tre bak dommerbordet peker ut som kveldens favoritt var de alle uenige.

– Det er et vanskelig valg, for nivået er skyhøy, men jeg kjører Melis, sier Baqwa.

– Det som er vanskelig akkurat i kveld, det er jo at de gjør sin egen sjanger. Så det er ganske vanskelig å sammenligne, til mitt forsvar, så derfor blir jeg nødt til å gå inn i hjerte og se på hvem som berørte meg mest i kveld – Det var Elle Maija, sa Dancke.

– Jeg må velge, så da velger jeg EHI, svarte Mena.

DOMMERPANELET: Musikkekspert Christine Dancke, artist Maria Mena og Tshawe Baqwa. Foto: NRK

Christine Dancke (39) er ny musikkekspert og Kåre Magnus Bergh (44) leder nok en gang showet, noe han har drevet med siden 2012.

– Her er nivået skyhøyt, erklærte Maria Mena i starten av sendingen.

Her er låtene artistene framførte i egen sjanger

1. Melis – Easy On Me (Adele, 2021)

Lise Mæland (33) åpnet kvelden med den store balladen.



ROSES: Lise Mæland alias Melis begeistret dommerpanelet. Foto: NRK

Christine Dancke kommenterte at Mæland har vært en altfor godt bevart hemmelighet etter opptredenen. Gjestedommer Tshawe sier seg enig:

– Du er en sann stjerne.



2. Aleksander With – Clocks (Coldplay, 2002)

Dommerpanelet gjorde det klart at de har savnet artisten som trakk seg tilbake fra musikken. Han er mest kjent for sin Idol-seier i 2006 som 16-åring.

TILBAKE: Aleksander With sang Coldplay-hiten «Clocks» for sitt musikalske comeback. Foto: NRK

– Jeg har oppriktig tenkt på deg hvert halvår, sånn: «kommer han tilbake snart?», kommenterte Dancke, og la til at han «åpenbart» er velkommen tilbake til musikken.



– Deilig og nervepirrende å være tilbake, sa With etter opptredenen.

Til God kveld Norge forteller With at han er veldig glad for å ha med Tone Damli på Stjernekamp-reisen:

– Det er et særdeles utrygt terreng, så det er godt å ha en turkamerat.

Tone skyter inn at han hører hjemme her, på scenen.

– Jeg vet ikke om det er her jeg hører hjemme, men det er hyggelig å få være med på reisen, sier With.

– Er du fornøyd med opptredenen?

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med å ha takket ja i det hele tatt, og at jeg kom meg gjennom første sending. Det var mye nerver i dag, erkjenner With.

3. Mari Bella – Can't Tame Her (Zara Larsson, 2023)

UNG: Mari Eriksen Bølla alias Mari Bella. Foto: NRK

Den yngste Idol-vinneren noensinne, Mari Eriksen Bølla (18), imponerte. «Stjernekamp»-debuten fikk dommer Tshawe Baqwa til å reise seg opp og rope: «Stjerne!».



4. EHI – All of Me (John Legend, 2013)

GLEDER SEG: Gjestedommer Maria Mena gleder seg til å se EHI i den kommende sjangeren opera. Foto: NRK

Stian Ehiabhi Omole Jensen (30) rørte Maria Mena.



– Nå kom tårene, sa gjestedommeren, og la til:

– Du har lagt din sjel inn i det her, sa hun etter opptredenen.

5. Mia Gundersen – Don't Cry for Me Argentina (fra «Evita» av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, 1976)

Mia Gundersen (61) fikk også Mena til å ta til tårene.



BLOMSTRER: Mia Gundersens stemme har blomstret, slo Maria Mena fast. Foto: NRK

Artisten erklærte seg som fan av Gundersen og sa at stemmen hennes har blomstret senere i karrieren.

– Det du leverte her i dag, det setter standarden for det som kommer etter, sa Mena og poengterte at 61-åringen er et eksempel på at det ikke stemmer at livet eller karrieren er over etter en viss alder.

Musikkekspert Christine Dancke ytret også sin beundring for Gundersen, som hun beskriver som inspirerende og utrolig leken.

– Jeg blir så ekte på rørt, sa Dancke.

God kveld Norge møter en rørt Gundersen etter kveldens sending, og trekker frem «voksne damer som våger».

– De kommentarene der, de var jeg så utrolig glad for. Fordi disse jentene, de «backer» opp om voksne damer som våger. Jeg mener at vi har lov til å gjøre akkurat det vi vil.



– Hvordan var nervene i kveld?

– Jeg klarte å holde nervene under kontroll, fordi jeg hadde kontroll på sangen. Men jeg var helt skjelven, knærne mine skalv. Jeg er jo bare skapt sånn at jeg er veldig nervøs.

Under sending så det ut til å være god stemning mellom deltakerne, og det bekrefter Gundersen at det også er bak scenen.

– Vi har supergod stemning, og vi «backer» hverandre. Vi er tross alt i samme båt, og vi har egentlig ikke lyst at noen skal ryke ut, men slik er det.

6. Damien – Daddy's Lambo (Yelawolf, 2010)

Artisten, som egentlig heter Martin Bråthen (37), rappet. Det fikk musikkekspert Dancke, som er tidligere rapper, til å erklære ham som ekspert på språk og timing.

Damien ble sammen med Elle Maija og Odd René kveldens topp tre med flest stemmer. Artisten er ikke for overrasket over at han står på topp etter premieren:

– Jeg har ganske mange gærne fans som «backer» meg. Så jeg er både overrasket og ikke, i frykt for å ikke høres for kjepphøy ut, for det er jeg ikke i det hele tatt. Jeg er veldig takknemlig og synes det er veldig kult, sier han til God kveld Norge

IMPONERTE EKSPERTEN: Sjangeren Martin Bråthen gikk for falt i smak hos musikkeksperten. Foto: NRK

7. Tone Damli – Dreams (Fleetwood Mac/Stevie Nicks, 1977)

Damli (35) er klar for å satse på musikken igjen og vil oppleve så mange sjangre som mulig.

Dommerne var enige om at det var en flott opptreden, og Dancke sa at en country-plate fra artisten er noe «alle» har ventet på.

FLOTT STEMME: Som mange har sagt før, country-sjangeren passer Damli godt, uttrykte dommerne. Foto: Julia Maria Naglestad /NRK

– Jeg gleder meg til å høre hvordan du kommer til å takle de forskjellige sjangrene, spesielt rap, sier Mena.

Damli selv erkjente at nervene i aller høyeste grad hadde vært til stede før premieren:

– Jeg har holdt på å kaste opp, avslørte etter fremføringen.



– Jeg så at du trippet før sending backstage, Tone.

– Ja den siste halvtimen før jeg skulle på var jeg i sonen. De drev med noe sminkejustering og det fikk jeg ikke helt med meg. Så da var jeg på jobb jeg også, men jeg klarte å kose meg, holde roen, svarer Damli og legger til:

– Så lenge ikke jeg så bort på dattera mi, så var det egentlig greit, for hvis jeg hadde gjort det så tror jeg at jeg hadde knekt sammen, sier hun til God kveld Norge.

8. Adrian Sellevoll – Glorie (Vinni, 2021)

Sellevolls opptreden begeistret Tshawe Baqwa, og særlig låtvalget, som hans nære venn står bak.

NY TID: Adrian Sellevoll er ferdig med fortiden og er nå en del av gullrekka. Foto: NRK

25-åringen har aldri deltatt i en sangkonkurranse som dette, og er klar på at dette er en del av hans nye hverdag, hvor rus er ute av bildet.

9. Elle Maija Klefstad Bær – Gulahallat eatnamiin (Sara Marielle Gaup Beaska, 2015)

– Frysninger fra topp til tå, sier Mena, og poengterer at hun ikke har greie på joik, men roser artistens sangferdigheter:

KUL: Elle Maija Klefstad Bær fikk fine ord fra musikkeksperten. Foto: NRK

– Fryktelig stor spenn og masse masse teknikk.

– Yes! En dritkul dame som datteren mi kan se opp til, som står i kofte, sier en tydelig rørt Dancke.

– Det som er vanskelig akkurat i kveld, det er jo at de gjør sin egen sjanger. Så det er ganske vanskelig å sammenligne, til mitt forsvar, så derfor blir jeg nødt til å gå inn i hjerte og se på hvem som berørte meg mest i kveld – Det var Elle Maija, sa Dancke på spørsmål om hvem som var kveldens personlige favoritt.

Elle Maija gikk også til topps for kvelden, og er blant topp tre med flest stemmer.

– Jeg hadde ikke trodd det, men så gøy og så stas. Det gjør at jeg får ekstra boost og ekstra gir til neste uke, så det var utrolig gøy, forteller hun til God kveld Norge.

10. Odd René Andersen – A Change Is Gonna Come (Sam Cooke, 1964)

Storbandkongens (54) selvsikkerhet ble kommentert etter opptredenen.

ERFAREN: Odd René Andersen. Foto: NRK

– Du har en veldig autentisk stemme, sa dommer Baqwa. Mens Mena er spent på å se mer av ham i ulike sjangre.



Til God kveld Norge beskriver Andersen det som en suveren start.

– Med det konkurransenivået, og med så mange flinke artister, så tror jeg vi trenger de stemmene vi kan få. Så det er veldig gøy.



– Jeg syns det er veldig hyggelig at vi fikk så mange stemmer, ikke så veldig overrasket, men veldig ydmyk. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk.