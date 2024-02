Disse er nominert til verstingprisen

Tre kandidater er stemt frem og står i fare for å vinne prisen for «de som er best på å få ungdom til å føle seg verst».

Hvert år stemmer barn og unge over hele landet frem kandidater som de mener fortjener å motta årets «Gullbarbie».

Det er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, som deler ut «Gullbarbie»prisen, som omtales som verstingprisen.



Ifølge nettsiden deres går prisen til de som er best på å få ungdom til å føle seg verst, gjennom at de ikke tar barns rettigheter og mentale helse på alvor.

I fjor var det TV-programmet «Ex on the Beach» som vant.

Tidligere har blant andre Sophie Elise AS, Brandy Melville og BikBok blitt tildelt den ikke fullt så prestisjetunge prisen.



I år er klesgiganten Shein, det norske selskapet Good For Me og teknologiselskapet Meta som er nominert.



VG omtalte saken først.

Derfor er de nominert

Meta er et enormt teknologiselskap som står bak blant annet Facebook og Instagram. Det er gründeren Mark Zuckerberg som er administrerende direktør for selskapet.

«Teknologigiganten Meta er den største sosiale medier-aktøren i Norge, og har over 3,5 milliarder brukere verden over. Med mange unge brukere på plattformen følger det et stort ansvar - et ansvar som Meta ikke tar», heter det i begrunnelsen.

Good For Me er en norsk merkevare innen veganske kosttilskudd. Influensere som Sofie Karlstad og Tonje Frigstad har blant annet annonsert for merket i sosiale medier. Begrunnelsen deres for nominasjonen er:

«Good For Me markedsfører seg aggressivt i sosiale medier gjennom influensere som i stor grad spiller på utseende for å selge oss et produkt som skal gi oss bedre hud og hår, noe som presser oss inn i snevre skjønnhetsidealer»

Klesgiganten Shein er nominert for:

«Shein markedsfører seg mot unge forbrukere sm har dårlig råd og vil ha de siste trendene. Vi bombarderes av enorme mengder med ultra fast fashion i feeden vår, og med «keep or return» eller try on hauls på TikTok, er det umulig å holde seg unna.»

De nominerte har ikke svart våre henvendelser om kåringen.