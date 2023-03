Disse er nominert til Spellemannsprisen

Spellemannsprisene for 2022 skal deles ut lørdag 15. april på H3 Arena, og i dag blir de nominerte annonsert.

Følg utdelingen direkte her:

God kveld Norge er tilstede på Michaels i Oslo hvor flere artister er samlet.

Saken oppdateres fortløpende.

Disse er nominert:

Alternativ POP/ROCK:

- Sondre Lerche

- Louien

- Daniel Herskedal, Emilie Nicholas

- Jenny Hval

Barnemusikk

- Mandarinsaft

- Aslak Brimi

- Hallaisiken

- Rasmus og Verdens Beste Band

Blues

- Ledfoot

- Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen

- Billy T Band

- Rita Engedalen

Country

- Embla and the Karidotters

- Ingvild Flottorp

- Trond Svendsen & Tuxedo

- Silver Lining

Elektronika

- ARY

- Jerry Folk

- André Bratten

- han gaiden

Festmusikk

- Beathoven

- Vidar Villa

- Stavangerkameratene

- Rotlaus

HipHop

- Jonas Benyoub

- Musti

- UNDERGRUNN

- Tyr

Jazz

- Trondheim Jazzorkester & GURLS

- Master Oogway with Henriette Eilertsen

- Wako

- Moskus

Klassisk

- Vilde Frang

- Ensemble Allegria

- Leif Ove Andsnes

- Truls Mørk, Håvard Gimse

Metal

- Kampfar

- Sylvaine

- Khold

- CULT MEMBER

Pop

- Karpe

- Anna of the North

- Sondre Justad

- AURORA

RNB/SOUL

- Charlotte Dos Santos

- Fieh

- Nelly Moar

- Beharie

Rock

- Honningbarna

- The Good The Bad and The Zugly

- Madrugada

- WIZRD

Samtid

- Løvlid/Hytta/Nyhus

- Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann

- Ida Løvli Hidle

- Lasse Marhaug

TONOS komponistpris

- Inger Hannisdal

- Eirik Hegdal

- Honningbarna

- Bjørn Morten Christophersen

Tradisjonsmusikk

- Gabba

- Julie Alapnes

- Erlend Viken Trio

- Akselsen/Kvernberg/Carstensen

Viser og visepop

- Moddi

- Odd Nordstoga

- Ingeborg Oktober

- Trond Granlund

Åpen klasse

- Ingrid Jasmin

- Jon Balke

- Anja Lauvdal

- Sound Stories

Årets gjennombrudd

- UNDERGRUNN

- Ballinciaga

- Ramón

- Jonas Benyoub

- Amanda Tenfjord

Årets internasjonale suksess

- Peder Elias

- Daniel Herskedal

- Sigrid

- Kristine Tjøgersen*

Årets låt

- Ballinciaga, David Mokel - Dans på bordet

- Ramón - Ok jeg lover

- UNDEGRUNN - Italia

- vinni - glorie

- Beathoven, Capow x 2g - Sør-Afrika

- Karpe - PAF.no

Årets låtskriver

- Karpe

- UNDERGRUNN

- Sondre Lerche

- Synne Vo

Årets musikkvideo

- Ramón (SÅ KLART DET GJØR VONDT)

- SALTI (Demons)

- Aurora (A Temporary High)

- Karpe (PAF.no)