Disse artisene er videre i finalen av MGP

Seks artister har i kveld vært i aksjon under årets første delfinale i «Melodi Grand Prix»-sirkuset. Nå er finalistene avgjort.

I starten av januar ble årets artister i «Melodi Grand Prix» annonsert.



I kveld har årets første delfinale gått av stabelen. Kveldens «ekspertpanel» har bestått av Christine Dancke og Oskar Westerlin.

– Dette er sånt jeg spiser på vors. Dette går rett hjem hos meg, sa sistnevnte etter kveldens første opptreden.

Les hvem som gikk videre, litt lenger ned i saken.

Rett til finalen

De tre artistene som gikk videre til finalen i Trondheim 3. februar er:

Ingrid Jasmin: «Eya»

Margaret Berger: «Oblivion»

GOTHMINISTER: «We Come Alive»

– Jeg var veldig nervøs, for det er jo live-TV. Likevel følte jeg at jeg klarte å presse ut det jeg klarte gjennom nervene mine, samtidig som jeg koste meg. Det var litt sånn nervøs-kos, delte Berger etter sendingen.



VIDERE: Margaret Berger, Gothminister og Ingrid Jasmin er videre til Trondheim Spektrum. Foto: Caroline Jensen Dale

Vender tilbake



Det ble kjent at flere av artistene vender nesen tilbake til MGP-sirkuset, og gjør derfor comeback på scenen i år. Blant dem er tidligere MGP-vinner Margaret Berger (38).

Konkurransemodellen er lik som i fjor. Alle artistene skal synge låta si én gang, og deretter er det opp til folket hvem som går videre.

Alle konkurrerer mot alle, og de tre som stikker av med finalebillettene skal så kjempe med seks andre artister om å vinne hele konkurransen i den store finalen lørdag 3. februar i Trondheim Spektrum.

Selve finalen i «Eurovision Song Contest» finner sted 11. mai 2024 i Malmö.

Rekkefølgen i den første delfinalen:

1. Mathilde SPZ: «Woman Show» ft. Chris Archer & Slam Dunk

(Tekst og melodi: Audun Agnar Guldbrandsen, Silje Montsko Blandkjenn, Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, Linda Dale, Christopher Colin Archer og Mathilde Espeseth.)



Først ut i kveld var Mathilde SPZ, som siden hun bare var ni år gammel har fremført sine egne låter. Hun deltar i konkurransen med låten «Woman Show» – en festsang for de introverte.

Med seg på «Woman Show» har hun Chris Archer og Petter Haga, bedre kjent som Slam Dunk. Sistnevnte er kjent for låten «Mango IPA».

FESTSANG: Gruppen opptrer med en «festsang for de introverte». Foto: Espen Solli/NRK

2. Fredrik Halland: «Stranded»

(Tekst og melodi: Fredrik Halland, Jenson Vaughan og Ruthy Raba.)



Nummer to ut i kveld var Fredrik Halland som blant annet har skapt et navn for seg selv i utlandet, etter å ha turnert med artister som Justin Bieber, Michael Jackson, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Becky G og Babyface.

Halland har nå flyttet tilbake til hjemlandet, og vil satse på egen artistkarriere. Han er med i konkurransen med låten «Stranded».

Låten handler om viktigheten av å være der for noen i vanskelige og ensomme tider.

STORE NAVN: Fredrik Halland har turnert med flere store artister i sin karriere. Foto: Espen Solli/NRK

3. Myra: «Heart on fire»

(Tekst og melodi: David Atarodiyan, Svein Hermansen og Regina Tucker.)



Nummer tre ut i kveld var den prisvinnende låtskriveren og artisten Myra fra Bergen, som det siste året har vært å se på TV-skjermen, da hun i fjor deltok i «Skal vi danse».

Myra stiller i MGP-sirkuset meds sangen «Heart on fire».

Myra forteller at seerne kan forvente glitter, glam og litt dansing når hun skal opptre med sin sang.



DANS: Myra lover en sang man kan danse til. Foto: Espen Solli/NRK

4. GOTHMINISTER: «We Come Alive»

(Tekst og melodi: Bjørn Alexander Brem.)



Fjerdemann ut i kveld var Bjørn Alexander Brem med sitt hjertebarn og alterego GOTHMINISTER. Oslo-mannen jobber som advokat, men har i kveld stått på MGP-scenen med låten «We Come Alive».

«We Come Alive» handler om det verdifulle i leken, om å tro på seg selv og stå sammen mot all urettferdighet.

INGENTING SOM ER BEDRE: Bjørn Alexander mener ingenting er bedre enn MGP-deltakelse Foto: Espen Solli/NRK

5. Ingrid Jasmin: «Eya»

(Tekst og melodi: Ingrid Jasmin Vogt og Jonas Kroon.)



Nest sist ut i kveld var telemarkingen Ingrid Jasmin, som også har røtter i Latin-Amerika - noe som gjenspeiler seg i musikken hennes.

Hun har vakt oppmerksomhet også i utlandet, og ble senest nevnt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard som «en totalt forfriskende blanding av nordisk folkemusikk, R & og latin».

GLEDER SEG: Ingrid Jasmin gleder seg over å få delta i konkurransen. Foto: Espen Solli/NRK

6. Margaret Berger: «Oblivion»

(Tekst og melodi: Margaret Berger, Anders Kjær, Monika Engeseth og Sivert Hjeltnes Hagtvedt.)

Sistemann ut i kveld var ingen ringere enn Margaret Berger, som i år har gjort comeback med låten «Oblivion».

Det er elleve år siden hun tok gull i MGP, og landet på en fjerdeplass i Eurovision med låten «I Feed You My Love».

Berger står for den beste plasseringen Norge har hatt i Eurovision siden Rybak vant hele sirkuset i 2009.