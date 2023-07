Didrik Solli-Tangen har giftet seg

Sangeren Didrik Solli Tangen har denne helgen giftet seg Angelica Omre.



VG omtalte nyheten først.

I et innlegg på Instagram skriver han «I går var en drømmedag! Jeg kapret drømmedama, for alltid»

Til VG forteller Solli Tangen at han føler seg ekstremt heldig som kan kalle seg for en gift mann:

– Spesielt når jeg har prestert å gifte meg med drømmedamen! sier Didrik Solli-Tangen til VG.

– Jeg er en følsom person, så det ble mye kjærlighet og tårekanalene var også åpnet for anledningen.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra brudeparet, foreløpig uten hell.

Solli Tangen og Omre har vært et par i over ti år, og ble forlovet i 2017. De har også to barn sammen.

Solli-Tangen er kjent som artist, og deltok i Eurovision Song Contest med låten «My heart is yours», i 2010.

Han har også deltatt i flere railtyprogram gjennom årene, og vunnet både «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», og «Maskorama». I 2017 kom sangeren på en anneplass i «Stjernekamp».