«Diddy» anklaget for seksuell trakassering – saksøkt for 315 millioner

Sean Combs (54), kjent under artistnavnet «Diddy», er anklaget for seksuell trakassering og overgrep.

Det skriver NBC News.

Det er Rodney «Lil Rod» Jones som mandag har saksøkt Combs for 30 millioner dollar, som tilsvarer rundt 315 millioner norske kroner.

Jones er produsent for Combs nye album «The Love Album: Off The Grid», og skal under innspillingen av albumet ha blitt seksuelt trakassert.

Ifølge anklagen skal Combs ha tvunget Jones til å skaffe sexarbeidere og presset ham til å delta i uønskede seksuelle handlinger med dem.

Combs skal ha også servert drinker blandet med narkotika til personer som deltok på fester hjemme hos ham.

Søksmålet inkluderer bilder av nevnte sammenkomster som skal ha blitt arrangert hjemme hos Combs, med mindreårige jenter og sexarbeidere.

Hendelsene skal ha tatt sted fra september 2022 til november 2023, da produsenten skal ha bodd og reist med artisten i denne tidsperioden.

En advokat for Combs skal ha uttalt at Jones` «hensynsløse «namedropping» om hendelser som er ren fiksjon, og rett og slett ikke har skjedd, ikke er noe mer enn et forsøk på å skape overskrifter.

Combs advokat har uttalt følgende:

«Vi har bevis på at påstandene hans er fullstendige løgner. Våre forsøk på å dele dette beviset med Mr. Jones' advokat, Tyrone Blackburn, har blitt ignorert, da Mr. Blackburn nekter å ringe tilbake,» sa advokaten, Shawn Holley, i en uttalelse.

«Vi vil ta opp disse merkelige påstandene i retten og iverksette alle nødvendige tiltak mot de som kommer med dem.»