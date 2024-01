Diana-kjole selges til ellevill sum

En svart cocktailkjole designet av Cathrine Walker som prinsesse Diana brukte ved minst én anledning, ble nylig solgt på auksjon til langt over estimert pris.

Ifølge auksjonsnettsiden, ble plagget båret av den avdøde prinsessen under et privat arrangement.

Kjolen blir beskrevet som «en vakker svart silkefløyel cocktailkjole med elfenbensateng-aksenter».

Det ikoniske plagget ble solgt under arrangementet «Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion» på Julien's auksjon 18. januar.

COCKTAIL-KJOLE: Den svarte kjolen er designet av den fransk-britiske avdøde designeren Cathrine Walker. Foto: Skjermbilde / Julien´s Auction

Cocktail-kjolen hadde en estimert pris på 100.000 til 200.000 amerikanske dollar. Det tilsvarer omtrent én til to millioner norske kroner.

Til slutt ble kjolen solgt langt over forventet sum, til hele 325.000 dollar. Det tilsvarer omtrent 3,4 millioner kroner.

Ifølge E! News, er det ikke den eneste gangen prinsessen av Wales brukte design fra Cathrine Walker & co. The Telegraph rapporterte at Diana har hatt på seg over 1000 av Walkers design.

– Første gang vi møtte prinsesse Diana var i februar 1982, har selskapets medgründer og designsjef Said Cyrus, som var gift med Catherine, tidligere uttalt til Evening Standard.

– Hun var en fryd å jobbe med. Hun var veldig høflig og ydmyk. Hun kom aldri for sent til en avtale. Hun var på alle måter den perfekte klienten.

Diana ble også gravlagt i en svart kjole hun kjøpte av designeren kort tid før hennes bortgang, ifølge auksjonsnettsidene.