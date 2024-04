Dette vant «Norges tøffeste»

NORGES TØFFESTE: Styrk Eriksen vant siste sesong av «Norges tøffeste». Her sammen med programleder Jørgine «Funkygine» Vasstrand, som var med i første sesong av programmet. Foto: Erlend Laanke Solbu

Femte sesong av NRK-programmet «Norges tøffeste» er over.

Etter en intens duell mellom Torstein Risdal Hannås (22) og Styrk Eriksen (20) var det til slutt Eriksen som gikk av med seieren.



– Akkurat nå er jeg skikkelig stolt over meg selv. Jeg trodde jo aldri jeg skulle gjøre det, sier Eriksen i finaleepisoden.

– Jeg har jo fått konkurranse og romantikk. Det er jo «The best of both worlds».

Eriksen fant nemlig tonen med en annen deltaker, Rebecka Andersen (22).

Med både kjærligheten og seieren i boks, kan 20-åringen titulere seg selv som en av «Norges tøffeste» – men hva er det egentlig han vinner?

Det har God kveld Norge fått svaret på.



«Det er tross alt NRK»



NRK har ikke for vane å dele ut store og ekstravagante premier i realityprogrammene sine.



I det nye programmet «Påskekrimlekene» var vinnerpremien en stor «Kvikk Lunsj»-sjokolade, og i «Mesternes mester» vinner de en pokal – samt heder og ære.



Vinneren av Martin Lepperøds TV-program, «Førstemann», ble til og med «fratatt» 50.000 kroner.

«Det er tross alt NRK», er en kjent bortforklaring.



Men i «Norges Tøffeste» vinner faktisk vinneren en pengepremie.

– 50.000 kroner, samt tittelens heder og ære, opplyser kommunikasjonsansvarlig i NRK, Martin Hinsch til God kveld Norge.



Siste sesong

TV-programmet har som nevnt gått på TV i hele fem sesonger, og tidligere er det Geir Kåre Cemsoylu Nyland, Fredrik Godager Eide, Isak Dreyer og Sondre Lernes som har vunnet den gjeve tittelen.

Programleder Jørgine Vasstrand (34), også kjent som «Funkygine», har ledet programmet i fire sesonger etter at hun selv var deltaker i første sesong.

Årets sesong av «Norges tøffeste» er den siste for 34-åringen. Det gjenstår å se hvem som overtar hennes rolle.