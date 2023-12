Dette tjente Spetalen-arvingene

ARVING: Sophie Stray Spetalen (19) er datteren til milliardæren Øystein Spetalen. Her på ELLE-gallaen på Sommero i Oslo tidligere i år. Foto: Jonas Been Henriksen

Rundt klokken fem om morgenen 6. desember offentliggjorde Skatteetaten fjorårets skatteinformasjon.

Det vil si en oversikt over alle som skatter i Norge.

På tredjeplass over inntektslista for hele landet troner investor Øystein Stray Spetalen (61).

MILLIARDÆR: Investor, milliardær og trader Øystein Stray Spetalen er på tredjeplass på inntektslista i Norge. Foto: Anette Karlsen

Han tjente over 353 millioner i 2022, og er oppført med en formue på over 2,5 milliarder kroner.

Også kona Charlotte (50) og barna Kristian (28), Jenny (21) og Sophie (19) hadde alle formuer på over 20 millioner kroner samme år.

Eldste arving med millioninntekt

Når det gjelder inntekten til resten av Spetalen-familien, er det ingen utenom sønnen Kristian som tjener over millionen.

28-åringen jobber som analytiker i meglerhuset Arctic Securities, og tjente i 2022 over 3 millioner kroner. Han har også en formue på over 24 millioner kroner. Han betaler skatt på over 1,5 millioner kroner.

Nestemann på inntektslista er samboeren Karianne Vilde Wølner (29). Hun har lavest formue av gjengen, på rundt 1,1 millioner kroner, men har en inntekt på rundt 358.000 kroner.

Lav inntekt

Inntekten til resten av den kvinnelige delen av Spetalen-familien er imidlertid langt lavere.

Kona Charlotte Spetalen hadde ifølge skattelistene en inntekt på rundt 52.000 kroner i 2022.

Mens døtrene Jenny og Sophie bare hadde en inntekt på rundt 16.000 kroner.

JENNY: Jenny Spetalen på rød løper under årets ELLE-galla på Sommero. Foto: Jonas Been Henriksen/TV2

Jenny har dog den høyeste formuen av arvingene med over 46,6 millioner kroner.

Charlotte er oppført med 27,4 millioner, mens yngstemann Sophie har rundt 28,9 millioner kroner.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.