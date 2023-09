Dette synger «Stjernekamp»-artistene i kveld

Den ellevte sesongen av «Stjernekamp» gjorde sitt etterlengtede comeback på TV-skjermen forrige lørdag.

Etter ett års pause grunnet fotball-VM i fjor, var seerne klare for å se ti nye artister kjempe om førsteplassen.

I første sending røk ingen ut – men i kveld skal ti deltakere bli til ni. Artistene tar med seg stemmene fra forrige lørdag til i kveld.

Artisten som har færrest stemmer totalt må forlate konkurransen etter lørdagens sending.

Forrige runde fikk artistene velge låt selv. Den gang var det Odd René Andersen, Elle Maija Klefstad Bær og Damien som fikk flest stemmer.



I kveld er det sjangeren rock artistene skal få bryne seg på.

Gjestedommere er Ida Maria Børli Sivertsen og Åsmund Lande. Førstnevnte er også ukens mentor.



Dette skal artistene synge

1. Tone Damli – Piece Of My Heart (versjon: Big Brother & The Holding Company/Janis Joplin, 1968)

2. Damien – Joker And the Thief (Wolfmother, 2005)

3. Odd René Andersen – Glory Days (Bruce Springsteen, 1985)

4. Elle Maija Klefstad Bær – Lonely Boy (The Black Keys, 2011)

5. EHI – Don't Stop Believin' (Journey, 1981)

6. Adrian Sellevoll – Killing in the Name (Rage Against the Machine, 1992)

7. Mia Gundersen – Sweet Child O' Mine (Guns N'Roses, 1987)

8. Melis – Smells Like Teen Spirit (Nirvana, 2011)

9. Aleksander With – No One Knows (Queens of the Stone Age, 2002)

10. Mari Bella: Somebody To Love (Queen, 1976)

Favorittene forrige uke

Som nevnt stod egen sjanger på menyen forrige lørdag, og de ti artistene fikk vise frem hva de kan og vet best.

På spørsmål fra programleder Kåre Magnus Bergh om hvem de tre dommerne pekte ut som kveldens favoritt, var de alle uenige.

– Det er et vanskelig valg, for nivået er skyhøyt, men jeg kjører Melis, sa gjestedommer Tshawe Baqwa.

FORRIGE UKES DOMMERE: De tre dommerne var uenige om sin favoritt forrige lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det som er vanskelig akkurat i kveld, det er jo at de gjør sin egen sjanger. Så det er ganske vanskelig å sammenligne, til mitt forsvar, så derfor blir jeg nødt til å gå inn i hjertet og se på hvem som berørte meg mest i kveld. Det var Elle Maija, sa Christine Dancke, som også er fast dommer i årets «Stjernekamp».

– Jeg må velge, så da velger jeg EHI, svarte gjestedommer Maria Mena.