Dette synger artistene i kveld

KAMPKLARE: De ti aritstene er klare for årets premiere av Stjernekamp. Foto: NRK

Under årets premiere av Stjernekamp, skal de ti artistene vise frem egen sjanger.

Lørdag kveld gjør Stjernekamp sitt etterlengtede comeback på TV-skjermen.

Etter et års pause på grunn av fotball-VM i fjor, er fansen klare for å se ti nye artister kjempe om førsteplassen.

På menyen i kveld står egen sjanger, og de ti artistene skal vise frem hva de kan og vet best.

Her er låtene artistene skal framføre i egen sjanger

1. Melis – Easy On Me (Adele, 2021)

2. Aleksander With – Clocks (Coldplay, 2002)

3. Mari Bella – Can't Tame Her (Zara Larsson, 2023)

4. EHI – All of Me (John Legend, 2013)

5. Mia Gundersen – Don't Cry for Me Argentina (fra «Evita» av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, 1976)

6. Damien – Daddy's Lambo (Yelawolf, 2010)

7. Tone Damli – Dreams (Fleetwood Mac/Stevie Nicks, 1977)

8. Adrian Sellevoll – Glorie (Vinni, 2021)

9. Elle Maija Klefstad Bær – Gulahallat eatnamiin (Sara Marielle Gaup Beaska, 2015)

10. Odd René Andersen – A Change Is Gonna Come (Sam Cooke, 1964)

Kveldens gjestedommere er Maria Mena (37) og Tshawe Baqwa (43).

Christine Dancke (39) er ny musikkekspert og Kåre Magnus Bergh (44) leder nok en gang showet, noe han har drevet med siden 2012.