Dette sier eksperter om årets Oscar: – Håper ikke noen lar seg inspirere

SLAGET: Will Smith stjal showet under fjorårets Oscar-utdeling da han stormet scenen og klappet til Chris Rock. Foto: BRIAN SNYDER

Natt til mandag norsk tid, samles filmbransjen på Dolby Theatre i Hollywood for årets viktigste prisutdeling.

Hvert år spekuleres det i månedsvis i forkant om hvem som stikker av med de gjeveste prisene.

Prisutdelingen har også underholdningsinnslag i løpet av den nesten fire timer lange sendingen.

Dette tror norske filmeksperter kommer til å skje under årets show.

Nysgjerrig på én spesifikk ting

Under fjorårets Oscar var det ikke selve vinnerne som fikk mest oppmerksomhet, men Will Smith som stormet scenen og stjal showet ved å slå til komikeren Chris Rock, etter at han hadde gjort narr av Smiths kone.

Einar Aarvig har anmeldt film i magasiner, aviser, TV og radio siden 2000, og er nå fast filmkritiker i Vårt Land og programleder for podkasten «Serieprat».

Han mener at Will Smith-skandalen kommer til å sette press på årets utdeling.

– Slaget til Will Smith kommer til å ligge som en skygge over utdelingen i all fremtid. Det er en av de største skandalene som noen gang har skjedd, sier han til God kveld Norge.

Selv om det kanskje ikke blir adressert direkte, vil det absolutt ligge der som en understrømning - ikke bare for alle involverte, men også alle som ser på, mener Aarvig.

Han tenker at verten, som i år er Jimmy Kimmel, kommer til å dra noen indirekte spøker fra scenen om å ikke slå hverandre.

– Jeg håper ikke noen lar seg inspirere av det, legger han til.

AVSLØRER: Filmkritiker Einar Aarvig avslører lenger ned i saken hvem han heier på under årets utdeling. Foto: God morgen Norge

May Synnøve Rogne jobber som filmanmelder i Aftenposten. Også hun tror hendelsen fra i fjor kommer til å merkes.

– I år tror jeg folk tenker seg litt mer om angående spøk og oppførsel som kan krenke. Etter Will Smith sin opptreden er kanskje også sikkerheten forbedret.

Filmanmelder Arman Iranpour driver Instagram-kontoen «Filmhelten» og anmelder film og TV-serier for underholdningsnettstedet 730.no.

Han er enig med Aarvig og Rogne om at skandalen definitivt vil prege årets utdeling.

– Jeg tror det kommer til å være veldig klart og tydelig fra akademiet om sikkerheten i år. Også vil Jimmy sikkert dra en vits eller to om hendelsen. Men jeg håper de holder det minimalt og fokuserer på prisutdelingen og de nominerte, sier Iranpour til God kveld Norge.

I tillegg påpeker Iranpour en nysgjerrighet rundt en velkjent tradisjon for Oscar. Det er nemlig mottakeren av prisen «beste skuespiller» fra året før som deler ut prisen for «beste skuespillerinne», og omvendt.

Will Smith vant «beste skuespiller» i fjor, men er forhindret i å dele ut noen pris i år ettersom han ble utestengt av Oscar-akademiet i ti år etter det omdiskuterte slaget.

– Jeg er spent på hvem det blir istedenfor Will, sier Iranpour.

Uenighet om norsk Oscar-håp

I fjor var den norske filmen «Verdens verste menneske» nominert i to kategorier - «beste originalmanus» og «beste internasjonale film».

I år er dessverre ingen norske spillefilmer nominert, men vi har fremdeles et håp om statuett i den norske kortfilmen «Nattrikken».

Aarvig mener denne har gode sjanser til å stikke av med pris.

– Jeg tror Nattrikken får en statuett. Det hadde i alle fall vært enormt stor stas. Det er allerede utrolig stort at den bare er nominert. Nå kan filmskaperne skryte på seg at de er Oscar-nominerte, så det skal man ikke kimse av. Magefølelsen sier selvfølgelig at de vinner, sier Aarvag.

Her er ikke Iranpour helt enig.

– Jeg synes filmen var veldig godt laget. Selv om det hadde vært utrolig stas med en norsk Oscar, så tror jeg det peker mer mot de andre kortfilmene i kategorien. Jeg har ikke sett de andre, men «An Irish Goodbye» har jo vunnet en BAFTA, så jeg tror den vil vinne, sier Iranpour.

FILMHELTEN: Arman Iranpour jobber som filmanmelder i 730. I tillegg driver han Instagram-kontoen Filmhelten med mål om å skape mer engasjement rundt film og TV. Foto: Privat

Rogne deler samme mening som Aarvig, og håper at «Nattrikken» vinner.

– Det spesielle er jo kanskje at Norden er med med «Nattrikken», og jeg håper selvfølgelig på norsk seier.

Dette mener de om storfavorittene

Også på storfavorittene er de norske filmekspertene noe uenige.

– «Everything Everywhere All at Once» er jo nominert til elleve priser, men jeg tror ikke den tar hjem alle de. Den tar sikkert en liten håndfull, som beste kvinnelige skuespiller, for eksempel, mener Aarvig.

Iranpour på sin side, mener den kommer til å gjøre det stort.

– Jeg tror «Everything Everywhere All at Once» kommer til å vinne stort. Selv om de har flest nominasjoner, er det jo ikke sikkerhet for det, men filmen er dristig og ambisiøs, og har gode kort på sin side.

Han legger til at filmen gjør det veldig bra i de kategoriene den konkurrerer i, og at de har vunnet en god del fra andre store prisutdelinger tidligere.

– Det vil være i deres favør med denne utdelingen.

«The Banshees of Inisherin» er nominert til ni priser. Denne nevnes av begge som potensiell vinner av et prisdryss.

– Jeg ser for meg at «The Banshees of Inisherin» drar hjem flere priser til slutt, sier Aarvag spekulativt.

– «All Quiet on the Western Front» og «The Banshees of Inisherin» tror jeg vil være tett på, mener Iranpour som fortsatt holder fast ved «Everything Everywhere All at Once».

Heier på svenskene

Personlig heier Aarvig på «The Fabelmans» som vinner av årets beste film.

– Det er min favoritt. Det er helt suveren filmkunst. Den er litt skrytete, men perfekt. Ofte kan filmer bli for tekniske eller følsomme, men her er det en perfekt mix. Det er enormt godt håndverk, sier han bestemt.

Eksperten heier også på svenskene, samtidig som han mener «Avatar 2» mangler noen nominasjoner.

– Jeg hadde sett for meg at Avatar 2 skulle dra inn en del tekniske nominasjoner, men det har den ikke gjort.

– Vi får alltid heie litt på svenskene. Ruben Ôstlunds «Triangle of Sadness» ligger jo godt an med flere nominasjoner, så det hadde vært utrolig kult.

NOMINERT: Svenske Ruben Östlund er nominert i flere kategorier med filmen «Triangle of Sadness». Foto: STEPHANE MAHE

Iranpour mener det et veldig jevnt løp i mange av kategoriene.

– Så jeg er ekstra spent på denne utdelingen. Det kan både bli historisk og helt sjokkerende!

God kveld Norge følger årets Oscar-sending natt til mandag. Følg med på tv2.no for fortløpende oppdateringer fra årets utdeling.