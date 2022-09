Dette sier de om kysset: – Det var jo godt

GOD KVELD NORGE (TV 2): For ett av danseparene gikk det hett for seg mot slutten av danseduellen i lørdagens sending av «Skal vi danse: all stars».

– Jeg er nesten like glad som om jeg hadde vunnet, altså. Vi ble så letta, sier Katrine Moholt (48) til God kveld Norge etter å ha funnet ut at hun er med videre i «Skal vi danse: all stars».

Dette til tross for at hennes dansepartner, Egor Filipenko (34), slet med en skade under lørdagens sending.

– Jeg håpet at det skulle bli bedre, men det ble det jo ikke. Problemet er at jeg har en mild prolaps i nakken, forteller han.

Skryter Moholt opp i skyene

Ifølge Filipenko selv, fikk han to kortisonsprøyter på torsdag, i håp om at han innen lørdag ville være «supermann». I stedet gikk det gradvis motsatt vei.

– Jeg som er så forbaska optimist trodde jo at alt skulle ordne seg, men under sending i dag mista jeg Katrine, fordi armen bare kollapset. Heldigvis har jeg jo høyre arm, som jeg trener mest på, om du skjønner hva jeg mener, sier Filipenko til God kveld Norge med et glimt i øyet.

Katrine Moholt og Egor Filipenko danset til sangen «Dance Monkey» i lørdagens sending av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli

– Det satt meg nok litt ut av dansen. Det som var enda mer synd var at vi hadde trent på to løft som var ganske heftige, som vi ikke fikk vist frem. Så jeg er ganske forbanna på meg selv egentlig, uten at jeg får gjort så mye med det.

Selv om paret ikke fikk danset som planlagt grunnet Filipenkos skade, skryter han dansepartner Moholt opp i skyene.

– Hun var en legende. Vi fikk alt for dårlig betalt av dommerne, men det er jo eks-dommeren i meg som sier. Det viktigste er at vi er videre, og nå gleder vi oss til neste uke.

Filipenko sier han håper på rask bedring. Nå fokuserer paret på å ikke legge press på nakken og skulderen hans i den kommende uken.

– Vi får finne på andre typer løft og spille på sex, er det ikke det vi skal gjøre? Vi er tross alt de voksne her, ler proffdanseren.

Kysset på direkten

For den oppmerksomme seeren var det nok ikke bare skaden til Filipenko som kom som en overraskelse. Mot slutten av danseduellen ble man også vitne til et aldri så lite kyss mellom danseparet.

På spørsmål om det faktisk var et kyss, svarer Filipenko:

– Ja! Og det var jo ikke planlagt. Jeg skulle bare kose med Katrine, og så var hun så glad, så jeg bare «jaja!». Det var jo godt, så det var jo ikke noe feil i det. Mer av det, si!

INTIMT: Det ble intimt mellom Katrine Moholt og Egor Filipenko under lørdagens dans. Foto: Skjermdump

Moholt velger å ikke kommentere kysset, men ler ved siden av.

Se video av kysset øverst i saken.

Nå lader danseparet opp til neste ukes dans, som er rumba.

– Jeg gleder meg så mye! Jeg er mye mer glad i latin enn standard, innrømmer 48-åringen.

– Jeg synes du var helt rå i standard, jeg. Du burde være glad i den, svarer Filipenko.

– Jeg er glad når jeg danser med Egor, avslutter en smilende Moholt.