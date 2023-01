Dette reality-konseptet kunne han aldri vært med på: – Helt uaktuelt

Bård Ylvisåker var torsdag på plass under premieren av storfilmen «Babylon», hvor han ankom den røde løperen sammen med sine døtre.

Den «Kongen befaler»-aktuelle komikeren avslørte her hvilket TV-program han ikke kunne tenke seg å delta på.

Ylvisåker understreker at han ikke kommer til å følge bror, Vegard, sine fotspor inn i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis»-eventyret, hvor han stakk av med seieren i sist sesong.

– Eh. Nei. Jeg har ikke lyst til det i det hele tatt. Det er topp og midt i blinken for han, men ikke noe for meg.

Blitt spurt flere ganger

Videre kunne komikeren avsløre at han har blitt spurt om å delta i programmet ved flere anledninger.

– Der er Vegard og jeg forskjellige. De har spurt meg mange ganger om jeg vil være med, eller de har sagt «du vil vel ikke være med?», så har jeg svart «nei, det er helt uaktuelt», ler han.

Ylvisåker forteller videre at han selv ikke har sett en eneste episode fra da broren deltok.

– Jeg vet jo at han koste seg og det er ikke bitterhet som gjør at jeg ikke har sett det, men jeg ser nok av min bror. Det er ikke sånn jeg har lyst til å slappe av foran TV-en, for å så se hva min bror driver med.

– Vegard stakk av med seieren, fikk du sett finalen da?

– Jeg har hørt veldig mye om den. Jeg tror jeg kan skildre den i detalj, alle sekundene, de siste meterne opp den bakken. Jeg tror jeg kan hele episoden utenat, men jeg har ikke sett den.

Programlederrolle i Kongen befaler

Selv er Ylvisåker aktuell i humorprogrammet «Kongen befaler», hvor han skal ta over programlederrollen for Atle Antonsen.

– Jeg er veldig giret og synes det er et kult program. Det blir deilig for meg å bare kunne sitte der og se på for en gangs skyld, ikke slite med oppgavene.

Komikeren har vært involvert i programmet fra første sesong, hvor han var med på å produsere.

– Jeg har vanligvis ikke hatt tid til å gjøre noe sånt eller bare å hoppe inn på så kort varsel. Nå var det en glippe, som gjorde at det passet bra. Jeg har vært med på å bestemme mye av hvorfor det er sånn det er og selv vært deltaker. Jeg føler jeg er en del av den familien allerede.

Enkelt valg

Videre forteller han at han har prøvesittet i den velkjente stolen.

– Da tenkte jeg at denne stolen passer nok bedre til Atle enn til meg, sånn størrelsemessig. Ikke et vondt ord om størrelsen, men jeg ble veldig liten. Jeg tror kanskje jeg må få meg en pute som jeg kan sitte på, slik at jeg kommer meg litt opp, ler han.

Ylvisåker forteller at valget om å takke ja til programlederjobben, ikke var vanskelig.

– Det var en forespørsel på tekstmelding, så sjekket jeg kalenderen og det passet. Da tenkte jeg bare «det er gøy, det gjør vi».