Dette pleide Solveig Kloppen å gjøre mot Stian Blipp før sending: – Det går ikke i 2023

Solveig Kloppen og Stian Blipp ledet talentprogrammet «Norske Talenter» sammen i 2012. Nå elleve år senere er de gjenforent, men denne gangen i ulike roller.

Kloppen fortsetter som programleder, mens Blipp har fått rollen som dommer sammen med Abdulhakim «Hkeem» Hassane, Dennis Storhøi og Silya Nymoen.

Da God kveld Norge møter duoen i forbindelse med høstlanseringen til Warner Bros Discovery har de ikke annet enn lovord å si om hverandre.

– Det er en drøm. Det er skikkelig fint å jobbe sammen med Stian igjen, sier Kloppen.

– Jeg sier meg enig. Det er mye grunnen til at jeg valgte å være med, fordi Solveig var her, legger Blipp til.

DUO: Stian Blipp og Solveig Kloppen under «Norske talenter» i 2012. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Rumpedasking

Selv om programmet nå kommer ut på en ny kanal, med et splitter nytt dommerpanel, er det få andre endringer.

– Det handler først og fremst om å finne talent, så det er det samme, sier Kloppen.

– Jeg opplever at det er i tråd med tiden, i den forstand at det er litt høyere tempo. Måten folk konsumerer underholdning på i dag er at det må skje raskt, det må skje ting. Jeg tror det vil oppleves at det har kommet i en ny forbedret og kvikkere drakt, forteller Blipp.

Likevel er det én vane Kloppen har endret fra sist.

– Jeg husker at da vi var programledere sammen i 2012, så måtte jeg alltid klapse Stian på rumpa før vi gikk på scenen. Det går ikke i 2023. Det gjør jeg ikke lenger.

– Nei. Hadde du gjort det på meg hadde jeg bare blitt fineste, men det er bare fordi det er en gammel greie som vi har. Men hadde det vært første gang vi møtes så hadde jeg tenkt at det var litt uggent.

– Høyere nivå enn noensinne

Rumpedasking eller ei, er det ingen tvil om at duoen er fornøyd med å være tilbake i «Norske Talenter»-universet. Og Kloppen lover et høyt nivå.

– Jeg tror at «Norske Talenter» har hatt veldig godt av korona. For nå har folk sittet nede i kjelleren og gnikket, gnukket og finpusset talentet sitt. Jeg tenker at nivået er høyere enn noensinne.

– Det er sånn man sier hvert år, men nå mener jeg det, legger hun til.

– Min største bekymring, da jeg skulle inn som dommer, var at nivået skulle være så labert at man endte opp med å sende videre folk man egentlig ikke hadde troen på. Men da vi skulle ha dommerutvelgelse og sile ned de som skulle videre til direktesending – var det nesten helt umulig, skyter Blipp inn.

– Vi skulle nesten hatt med dobbelt så mange, konstaterer han.

DOMMERPANELET: (F.v.) Hkeem, Stian Blipp, Silya Moen og Dennis Storhøi er dommere sammen i årets utgave av programmet «Norske talenter». Foto: Stian Lysberg Solum

Deltaker, programleder og dommer

Nå som Blipp har blitt dommer har han også fullført sirkelen. Han har nemlig i tillegg til programleder, vært deltaker i programmet.

Han er imidlertid ikke i tvil om hvilken rolle han liker best.

– Det å være dommer er den aller mest givende posisjonen jeg har hatt her til nå, sier han.

– Han var OK som deltaker, god som programleder, men briljant som dommer, sier Kloppen

– Takk, skal du ha, sier han før han utdyper:

– Det er noe med å komme inn der og ikke føle at det er viktig å prestere. Det å bare kunne sitte og snakke når jeg vil snakke, ikke minst se helt hårrivende flinke folk opptre rett foran deg. Det føles som at man får et første titt på underholdningen de ti neste årene.

– Du får ikke snakke akkurat som du vil, fordi Silya sitter også i dommerpanelet, skyter Kloppen inn.

– Ja, når hun må puste, da stikker jeg inn, bekrefter han.

Gråter mer enn Matoma

Ikke bare er det mye snakking fra den snakkesalige bergenseren, men han kan også love mye gråting.

– Jeg får Matoma til å se ut som en kynisk jævel, sier han da gjengen presenterer programmet for pressen.

– Jeg visste at jeg var lettrørt. Jeg var lettrørt før barn, men nå etter barn er det helt håpløst. Jeg trodde at profesjonaliteten i en jobbsetting skulle holde den delen av meg i sjakk – men sånn er det ikke i det hele tatt, forklarer han til God kveld Norge.

– Folk kommer til å tenke: «Er det noe han ikke gråter av?», skyter Kloppen inn.

– Ja, folk kommer til å tenke: «er han allergisk mot klærne han sitter i, er det pollen inne i studio, eller hvem er det som kutter løk?» For det er mye gråting.

– For du har ikke pollen?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg er bare allergisk mot fine og rørende ting.

– Det blir mye grining, sier han avslutningsvis.