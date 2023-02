Dette har aldri skjedd før

For første gang i programmets historie, sjekker det inn et par i «Paradise».

Eva Mena (20) fra Halden beskriver seg selv som spontan og utadvendt. Kjæresten Amalie Einan (22) fra Førde derimot, er litt mer reservert og distré av seg.

Det måtte derfor en del overbevisning til før paret tok en endelig avgjørelse på om de skulle reise til Mexico eller ikke.

– Dumt å lyve fra start

Til vanlig studerer de begge til å bli barnehagelærer i Trondheim, og forteller at de møttes på Tinder.

– Jeg føler meg heldig. Dritkult å få oppleve dette sammen, sier Einan om å være det første paret som deltar i realityserien sammen fra start.

Duoen forteller til God kveld Norge at de har bestemt seg for å være ærlige med de andre deltakerne om at de er i et forhold.

– Det er jo veldig dumt å lyve om det fra start, dersom det plutselig kommer inn noen som kjenner oss og kan avsløre løgnen, sier Mena.

Hun mener at å komme inn som et par hovedsakelig er en ulempe.

– Jeg tror folk kommer til å se på oss som en trussel siden det er veldig mye tillit inni bildet.

Kjæresten mener derimot at det vil være en fordel i og med at de har hverandre å stole på, i motsetning til de som kommer inn helt alene.

– Vi kan snakke med hverandre, kommunisere ting oss imellom som vi ser og hører. Vi kan snekre sammen en god plan, som kanskje ikke alle andre kan, tror Einan.

– Er dere helt sikre på at dere kommer til å havne i samme allianse, da?

– Nei, men det er jo det som er mest naturlig. Hvis vi er i hver vår allianse, så tenker jo sikkert folk at det er rart også, svarer Mena.

Ville egentlig ikke være med

Bakgrunnen for deltakelsen startet med at Mena meldte på en venninne til et annet realityprogram. Da venninnen ble valgt ut til å være med, fikk Mena en åpenbaring:

– Oi, jeg er litt god på å skrive sånne søknader, dette er jo litt gøy, tenkte jeg. Så da jeg fikk opp en annonse om at «Paradise» var på utkikk etter folk og at man kunne være i et forhold, så sa jeg til Amalie at dette måtte vi bare gjøre.

Einan var imidlertid ikke en umiddelbar fan av kjærestens ville forslag.

– Amalie bare: «nei, det gjør vi ikke». Men så søkte jeg likevel, også ble jeg oppringt av produksjonen. Da jeg fortalte at jeg hadde kjæreste ble de veldig interessert i å få med henne også, forteller Mena.

Det var ikke før produksjonen introduserte det nye konseptet for kjæresteparet, at Einan kjente at en deltakelse i Viaplay-satsingen kanskje kunne være aktuelt likevel.

– Jeg liker nok bedre å planlegge og tenker litt mer konsekvenser, så jeg måtte ha litt tid til å tenke over valget mitt, sier hun om den endelige avgjørelsen.

Endret hele programmet

Tidligere har «Paradise Hotel» vært kjent som et skandaleprogram som har servert seerne sex, drama og alkohol i beste sendetid.

I starten av 2022 ble det kjent at programmet, etter hele 15 år på skjermen, skulle fornyes og at en rekke store endringer ville bli gjort.

Først og fremst ble navnet endret fra «Paradise Hotel», til bare «Paradise».

Videre uttalte visepresident Kennet Kristensen i NENT, som står bak Viaplay og TV3, at «Paradise» skal gjenspeile tiden vi lever i nå.

– Målet vårt er å ha en så bred deltakersammensetning som mulig for å øke gjenkjenningen blant våre seere.

Endringene inkluderte blant annet at alle deltakere må være over 20 år, par er ikke avhengig av kjønn lengre, det er ikke lenger et krav om å være singel, og dobbeltsenger har blitt skiftet ut med enkeltsenger.

Flere har vært skeptiske

Til tross for at «Paradise» er et parbasert program, hvor det år etter år har oppstått trekantdrama mellom deltakere, er ikke paret særlig bekymret for at dette blir et problem.

– Det har jo ikke skjedd noe på de snart to årene vi har vært sammen. Vi har jo vært ute på byen, hatt russetid og sånn. Vi er jo de samme menneskene der inne, selv om det er en rar setting. Men er vi utro der inne, tenker jeg vi også kan være det hjemme i Norge, sier Mena.

Begge svarer at de ikke frykter at forholdet vil ryke under oppholdet, men forteller at flere av deres nærmeste har vært skeptiske til deltakelsen.

– Vi har jo fått spørsmål fra folk: «synes dere ikke det er litt risky med tanke på forholdet?». Men den tilliten vi har til hverandre er så spesiell for oss, forteller Einan.

Mena legger til at om Einan hadde vært utro inne på «Paradise», hadde hun bare blitt glad for å finne ut av det.

– Da hadde jeg sagt «ha det bra». Det er jo bedre at jeg da får muligheten til å finne ut av det der inne, enn at vi lever sammen i 20 år, og så skjer det.

Om noen andre prøver seg eller flørter med dem inne på hotellet, tar Einan det først og fremst som et stort kompliment.

– Men når vi er åpne om at vi er sammen, så håper vi at folk respekterer det. Hvis ikke er det ikke akkurat verdier og holdninger som vi ønsker å fremme da, sier 22-åringen.

Hun forteller at det føles helt utenkelig å skulle få følelser for noen andre mens de er i Mexico.

– Eva er alt jeg ser. Jeg vet ikke helt hvordan det skulle gått seg til, for jeg er veldig forelska i Eva, innrømmer hun.

Regner med at de vil få hets

Paret virker bekymringsløse i forkant av deltakelsen, og gruer seg ikke til noe spesielt. Mena legger imidlertid til at hun er litt redd for å ikke komme overens med folk.

– Det kan jo være folk der inne som ikke er så glad i homofile for eksempel, man vet jo aldri.

På spørsmål om de er redde for å motta hets, svarer kjæresteparet at de regner med at det vil skje.

– Jeg tror absolutt det kommer til å komme, men det går greit fordi vi er så trygge på oss selv. For meg er det veldig viktig å svare på det. Mye handler jo om fremmedfrykt - at folk rett og slett ikke har nok kunnskap. Ved å være trygg på at det ikke er noe feil med å være meg, så kan jeg jo svare på en ordentlig måte, avslutter Mena.

