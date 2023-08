Dette gjør «Frustrerte Fruer»-stjernene i dag

FLERE PRISER: Serien har vunnet flere priser, blant annet en Golden Globe Awards for beste komedieserie. Foto: REED SAXON

Dramaserien «Desperate Housewives» gjorde stor suksess da den rullet over TV-skjermene. Men hva gjør skuespillerne i dag?

I dramaserien «Desperate Housewives», på norsk «Frustrerte Fruer», ble vi godt kjent med nabolaget i Wisteria Lane.

Serien bød på dramatikk, kjærlighet og mysterier, og har gjennom årene blitt en seriefavoritt hos mange.

Men hva gjør egentlig skuespillerne i dag?

Teri Hatcher i rollen som Susan Mayer

YOUTUBE: Teri Hatcher har en YouTube-kanal hvor hun deler ulike tips og råd innen mat og helse. Foto: Charles Sykes

Teri Hatcher (58) gjorde stor suksess i rollen som den sprudlende og nokså klumsete Susan Mayer i serien. I 2005 vant hun en Golden Globe for rollen.

Siden den gang harn hun hatt en stemmerolle i Disney-filmen «Planes» fra 2013 og dens oppfølger «Planes: Fire and Rescue» i 2014. I tillegg til det har hun dukket opp i deler av serien «The Odd Couple» og «Supergirl».

I 2013 vant hun også en episode av kokkeprogrammet «Chopped». I etterkant har hun lansert en egen YouTube-kanal med navn «Hatching Change». Den lanserte hun i 2018.

Hatcher spilte hovedrollen i filmen «A Kiss Before Christmas» i 2021. Dette markerte hennes første rolle på to år. Her ble hun også gjenforent med James Denton, som spilte mannen hennes, Mike Delfino i «Frustrerte Fruer».

I 2022 spilte hun hovedrollen i «Mid-Love Crisis», og i 2023 ble hun igjen gjenforent med Denton i en episode av «Fantasy Island».

Hatcher har vært gift med skuespilleren Jon Tenney fra 1994–2003. Sammen deler de datteren Emerson (24).

Marcia Cross i rollen som Bree Van De Kamp



BLE SYK: Marcia Cross fikk kreft etter hun spilte i den populære serien. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Marcia Cross (61) hadde rollen som perfeksjonisten Bree Van De Kamp i serien. I etterkant av at serien tok slutt i 2012, spilte Cross i en episode av «Law and Order: Special Victims Unit» i 2015. Senere fikk hun en rolle i dramaserien «Quantico»

I 2017 ble Cross rammet av analkreft, men holdt sykdommen skjult frem til 2019. I dag skal skuespilleren være frisk.

Hun gjestet sesong 3 av den populære Netflix-serien «You» i 2021 og i 2022 deltok hun i dramaserien «Monarch».

Cross er gift med Tom Mahoney, som hun har tvillingdøtrene Savannah og Eden med.

GIFT: Marcia Cross er gift med finansmannen Tom Mahoney. Foto: MARIO ANZUONI

Felicity Huffman i rollen som Lynette Scavo

FLERE ROLLER: Felicity Huffman har hatt flere roller etter serien tok slutt i 2012. Foto: VALERIE MACON

Felicity Huffman (60) spilte fembarnsmoren Lynette Scavo i «Frustrerte Fruer». Etter serien har Huffman spilt hovedrollen i flere filmer, før hun fikk en rolle serien «American Crime».

Nylig portretterte hun aktor Linda Fairstein i «When They See Us».

Skuespilleren skapte overskrifter da hun ble arrestert etter å ha vært innblandet i den mye omtalte universitetsskandalen i 2019.

Huffman ble dømt til 14 dagers fengsel for å ha betalt 15.000 kroner dekket som en veldedighetsgave, slik at datteren kunne jukse på opptaksprøven for å komme inn på et universitet.

FENGSEL: Felicity Huffman endte i fengsel etter universitetsskandalen. Foto: KATHERINE TAYLOR

Ifølge Fox News skal 60-åringen ha fullført 11 av sine 14 dager i fengsel. I tillegg fikk Huffman en bot på 30.000 dollar kombinert med ett års prøvetid og 250 timers samfunnstjeneste.

Huffman er gift med William H. Macy, som han deler døtrene Sophia (23) og Georgia (21) med.

I mars 2023 spilte hun hovedrollen sammen med Kennedy McMann i ABCs «The Good Doctor» spin-off-pilot, «The Good Lawyer».

Eva Longoria i rollen som Gabrielle Solis

KJENT ANSIKT: Eva Longoria har blitt et kjent ansikt for mange etter den populære serien. Foto: JAVIER SORIANO

Eva Longoria (48) spilte den rikmannsgale karakteren Gabrielle Solis i serien. I etterkant har hun blitt et kjent fjes i høyprofilerte annonser og kampanjer.

I tillegg til det har hun vært dommer i «Food Network Star» i 2010. Senere ble hun produsent for «Devious Maids» fra 2013 til 2016. I 2018 hadde hun hovedrollen i filmene «Overboard» og «Dog Days».

I 2020 gikk hun sammen med flere kvinnelige kjendiser, blant annet Natalie Portman, for å bringe et fotballag for kvinner til Los Angeles.

Senere spilte Longoria i Amazon Prime Videofilmen, «Sylvie's Love». I 2021 ble stemmen hennes brukt i den animerte filmen «The Boss Baby: Family Business».

48-åringen hadde i 2022 hovedrollen i filmen «Tell It Like a Woman», som fikk en Oscar-nominasjon for beste originale sang i 2023.

Hun giftet seg med José Bastón i 2016, to år senere fikk de sønnen Santiago (5) sammen.



Nicollette Sheridan i rollen som Edie Britt



SØKSMÅL: Nicolette Sheridan saksøkte seriens skaper og ABC. Foto: Charles Sykes

Nicollette Sheridan (59) hadde en dramatisk utgang fra serien. Det endte i at skuespilleren anla et søksmål på 20 millioner dollar mot serieskaper Marc Cherry og ABC i 2010.

I søksmålet påsto Sheridan at skaperen hadde overfalt henne på sett og urettmessig sagt opp kontrakten hennes. Det hele endte i en rettssak to år senere, som hun tapte.

Fra 2018 til 2019 har 59-åringen spilt i «The CWs Dynasty-revival». I 2015 giftet hun seg med Aaron Phypers, men i 2018 skilte de seg.

James Denton i rollen som Mike Delfino



HOVEDROLLE: James Denton spilte hovedrollen i «Good Witch» i seks år. Foto: Janet Gough / AFF-USA.com

James Denton (60) ble kjent som rørleggeren Mike Delfino i Frustrerte Fruer. I tillegg til det var han Susan Mayers (Teri Hatcher) store kjærlighetsinteresse i serien.

I etterkant har Denton blant annet dukket opp i «For Love and Honor» og «My New Best Friend». Han har også hatt en rolle i «Devious Maids» og i 2015 til 2021 spilte han hovedrollen i serien «Good Witch».

Han har som nevnt tidligere i saken blitt gjenforent med Hatcher i filmen «A Kiss Before Christmas» i 2021 og i en episode av «Fantasy Island» i 2023.

Denton er gift med Erin O'Brien og sammen har de sønnen Sheppard (20) og datteren Malin (18).

Kyle MacLachlan i rollen som Orson Hodge

DRAMATIKK: I Frustrerte Fruer spiller Kyle MacLachlan en karakter det blir mye dramatikk rundt. Foto: ANGELA WEISS

Kyle MacLachlan (64) introduseres som karakteren Orson Hodge i de siste episodene av den andre sesongen av serien. Han blir selve hovedmysteriet i den tredje sesongen.

MacLachlan spilte i serien frem til 2010 og har senere blant annet dukket opp i «How I Met Your Mother», «The Good Wife», «Agents of S.H.I.E. D» og «Portlandia».

I nyere tid har 64-åringen hatt en stemmerolle i Disney/Pixar-filmen «Inside Out», spilt i seriene «Twin Peaks» og «Joe vs. Carole», i tillegg til roller i filmene «Fletch og Miranda's Victim» og «Confess».

Skuespilleren er gift med TV-produsent og gründer, Desiree Gruber (56).

Andrea Bowen i rollen som Julie Mayer



STOR ROLLE: Andrea Bowen fikk etter serien hovedrollen i komedien «G.B.F». Foto: LuMarPhoto

Det var Andrea Bowen (33) som spilte Julie Mayers, Susan Mayers (Teri Hatcher) datter i Frustrerte Fruer.

Da serien gikk mot sin ende, kapret Bowen hovedrollen i tenåringskomedien «G. B. F». I tillegg til det har hun hatt store roller i flere Lifetime- og Hallmark-filmer. I 2013 gjestet hun en episode av dramaserien «Scandal».

33-åringen har også hatt stemmeroller i engelske versjoner av spill som «Final Fantasy Explorers», «Mobius Final Fantasy» og «Kingdom Hearts III».

Det er tydelig på Bowens sosiale medier at hun er glad i matlaging og hun deler flere oppskrifter med sine følgere. I tillegg ser det ut til at kjærligheten blomstrer mellom Bowen og hennes kjæreste, Josh Zuckerman.

Ricardo Antonio Chavira i rollen som Carlos Solis



KONE: Ricardo Antiono Chavira avbildet med kona Marcea Dietzel. Foto: MARIO ANZUONI

Gabrielles ektemann (Eva Longoria), Carlos Solis, ble spilt av Ricardo Antiono Chavira (51). Hans karakter i serien fikk gjennomgå alt fra utroskap, midlertidig blindhet til drap.

Siden seriens avslutning, har Chiavira jobbet jevnt og trutt med serier som «Jane the Virgin», «Scandal», «Kevin Can Wait» og «Santa Clarita Diet».

I 2020 portretterte han Abraham Quintanilla, faren til sangeren Selena Quintanilla i Netflix-serien «Selena: The Series».

Nå er han aktuell i den nye Netflix-serien «Glamorous», sammen med «Sex and the City»-skuespiller Kim Cattrall.

Chiavira har vært gift med Marcea Dietzel siden 2007 og sammen deler de to barn.

Jesse Metcalfe i rollen som John Rowland

AVRUSNING: Jesse Metcalfe har vært på avrusning etter «Frustrerte Fruer»-suksessen. Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Flere husker kanskje Jesse Metcalfe (44) som den kjekke og sjarmerende gartneren «John» i Frustrerte Fruer. I serien inngikk han et hemmelig forhold med Gabrielle Solis, spilt av Eva Longoria.

I 2006 spilte han hovedrollen i komedien «John Tucker Must Die» med skuespillere som Sophia Bush, Ashanti og Brittany Snow. I tillegg til det har han spilt i seriene «Dallas», «Chesapeake Shores» og i flere filmer.

Et år etter suksessen med filmen «John Tucker Must Die», var Metcalfe på avrusning etter å ha slitt med alkoholavhengighet.

I januar 2020 ble det kjent at han og forloveden Cara Santana hadde gått hver til sitt etter 13 år sammen.