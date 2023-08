Dette gjør «American Pie»-stjernene i dag

I desember er det 24 år siden den første «American Pie»-filmen hadde premiere.

Etter den første filmen, kom seks oppfølgere av komedien på rad og rekke, hvor flertallet av skuespillerne returnerte til skjermen.

Filmserien har ført til stjernestatus hos flere i rollebesetningen og skuespillerne har dermed blitt kjente fjes for flere opp i gjennom årene.

Men hva gjør egentlig «American Pie»-stjernene i dag?

Jason Biggs i rollen som Jim Levenstein

Som barn sikret Jason Biggs (45) seg en Daytime Emmy-nominasjon for såpeoperaen «As The World Turns», men han var likevel relativt ukjent før han kapret hovedrollen som Jim Levenstein i «American Pie».

Biggs er kjent for de fleste som en av de orginale karakterene i filmseriens rollebesetning og har etter den første filmen spilt i fire av oppfølgerne.

I RAMPELYSET: Jason Biggs har hatt flere roller etter suksessen i «American Pie». Foto: CJ Rivera

I tillegg til å være en del av «American Pie»-sirkuset, har den amerikanske skuespilleren spilt i en rekke komedier på 2000-tallet, blant annet «Loser», «Boys and Girls» og «Saving Silverman».

Etter utgivelsen av den sjette filmen «American Pie: Reunion» i 2012, fortalte Biggs om det spesielle båndet med skuespillerkollegaene gjennom årene.

– Uansett hvilke veier vi har gått, og uansett hvor lenge vi går uten å snakke eller se hverandre, er det som om vi kommer tilbake og det er den samme energien, som bare er fantastisk, fortalte han til EW.

«American Pie»-stjernen har blant annet også dukket opp i serien «The Good Wife» og i «Orange Is the New Black» som hovedpersonen Pipers forlovede Larry.

I tillegg til dette har han hatt hovedrollen i sitcomen «Outmatched», og hatt en spillserie i 2021 kalt «Jason Biggs' Cash at Your Door».

Biggs er gift med forfatter og skuespiller Jenny Mollen, som han møtte på settet til «My Best Friend's Girl» i 2007. Sammen har paret sønnene Lazlo og Sid.

MØTTES PÅ SETT: Jason Biggs møtte kona, Jenny Mollen, i 2007. Foto: CJ Rivera

Seann William Scott i rollen som Steve Stifler

Seann William Scott (46) var relativt ny i filmindustrien da han fikk den ikoniske rollen som Steve Stifler. Han har spilt i fire av de populære filmene.

I etterkant av «American Pie»-debuten kunne man på 2000-tallet se Scott i filmer som «Final Destination», «Evulotion» og «Road Trip». I 2005 spilte han i «The Dukes of Hazzard» med Johnny Knoxville (52) og Jessica Simpson (43).

FILMAKTUELL: Seann William Scott vil snart være å se i en ny komedie. Foto: O'Connor/AFF-USA.com

I 2022 ble han aktuell i rollen som prest i mockumentary-serien «Welcome to Flatch», som er basert på den britiske serien «This Country». I tillegg til det vil han i tiden fremover dukke opp i komedien «Grand Death Lotto».

Han har vært gift med interiørdesigner Olivia Korenberg siden 2019.

SPILTE SAMMEN: Seann William Scott, Jessica Simpson og Johnny Knoxville. Foto: MIKE CASSESE

Alyson Hannigan i rollen som Michelle Flaherty

Alyson Hannigan (49) spilte bandnerden Michelle Flaherty og blir introdusert til seerne i den første filmen. Totalt er Hannigan med i fire «American Pie»-filmer.

DISNEY: Alyson Hannigan hadde blant annet en stor rolle i Disney Junior-serie. Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM

Hannigan hadde allerede en sentral rolle i «Buffy the Vampire Slayer» da «American Pie» ble utgitt. Hun spilte i alle seriens syv sesonger fra 1997-2003.

Skuespilleren har i tillegg hatt en hovedrolle i «How I Met Your Mother» i hele ni sesonger og i filmer som «Love, Wedding, Marriage». Hun har også gjort voiceover-arbeid for blant annet «American Dad!» og «Robot Chicken».

Hannigans siste TV-hovedrolle var i Disney Juniors «Fancy Nancy».

49-åringen er gift med Alexis Denisof (57), som hun spilte mot i «Buffy the Vampire Slayer» og «How I Met Your Mother». Paret har to barn sammen.

GIFT: Hannigan og skuespillermannen Alexis Denisof har spilt mot hverandre flere ganger. Her sammen med barna. Foto: Majil / AFF-USA.com

Mena Suvari i rollen som Heather

KORJENTE: Mena Survari spilte korjenta Heather i «American Pie». Hun har bygget seg en solid karriere siden den gang. Foto: Chris Pizzello

I rollen som den jomfrulige korjenta Heather, spilte Mena Suvari (44).

Hun kapret til slutt hjertet til Oz og gjorde stor suksess for «American Pie». Men det skal sies at «American Pie» ikke var hennes største skjermøyeblikk i 1999, hun kapret nemlig rollen som cheerleader i den Oscar-vinnende filmen, «American Beauty». Her spilte hun blant annet mot Kevin Spacey (64).

«AMERICAN BEAUTY»: Mena Suvari spilte mot Kevin Spacey i den Oscar-vinnende filmen «American Beauty». Foto: ANDY CLARK

Gjennom 2000-tallet var Suvari å se i flere filmroller. Sammen med «American Pie»-kollega Jason Biggs, dukket de begge opp som hovedrolleinnhavere i den romantiske komedien «Loser» i 2000. Hun hadde også en gjesteopptreden i HBO-serien «Six Feet Under».

Hun har hatt roller i filmer som «Sugar and Spice», «Beauty Shop», sammen med Queen Latifah (53) og «Domino», med Keira Knightley (38).

Suvari har også spilt i skrekk- og dramaserien «American Horror Story». Her hadde hun en rolle som Elisabeth Short, kjent som Black Dahlia. Hun var med i tre episoder som utspilte seg fra 2011-2018.

I 2018 giftet Suvari seg med scenograf Michael Hope, og sammen har de ett barn.

Skuespilleren har også flere kommende prosjekter, inkludert å portrettere Ronald Reagans første kone Jane Wyman i en Reagan-biografi med Dennis Quaid (69) i hovedrollen som den avdøde presidenten.

Eugene Levy i rollen som Noah Levenstein

I «American Pie»-filmene spiller Eugene Levy (76) faren til Jim Levenstein (Jason Biggs). I filmserien er det flere scener hvor rollen hans blant annet prøver å lære sønnen Jim om sex, som ofte ender i kleine situasjoner.

Levy er den eneste personen som har spilt i alle «American Pie»-filmene.

AKTUELL MED OSCAR-VINNERE: Snart dukker 76-åringen opp i en film med flere Oscar-vinnere. Foto: Vianney Le Caer

Før filmene jobbet Levy med en tegneserie som går flere tiår tilbake.

Han har vært stemmeskuespiller i barnefilmene «Over hekken» i 2006 og «Oppdrag Dory» i 2016.

Skuespilleren er gift med Deborah Divine og sammen har de to barn, Daniel og Sarah.

Sammen med sønnen skrev de serien «Schitt's Creek» som ble sendt fra 2015-2020. I serien har både faren, sønnen og datteren roller.

Om ikke lenge vil Levy være aktuell i fimen «Summer Camp» sammen med Oscar-vinnerne Kathy Bates (75) og Diane Keaton (77).

FAR OG SØNN: Euene Levy og sønnen Daniel Levy har spilt sammen i serien «Schitt's Creek». Foto: VALERIE MACON

Jennifer Coolidge i rollen som Stifler's mom



Jennifer Coolidge (61) dukker opp i slutten av første film i rollen som Stifler's mom.

I etterkant har hun skaffet seg ikoniske roller som Paulette i «Legally Blonde» fra 2001 og som stemoren til Hilary Duff i «A Cinderella Story» fra 2004.

VUNNET: Jennifer Coolidge har vunnet en rekke priser. Foto: Jordan Strauss

Senere har hun blitt sett i seriene «2 Broke Girls» og «The Secret Life of the American Teenager». I tillegg til det har hun gjort flere gjesteopptredener i en rekke programmer som «Friends» og «Sex and The City».

Den siste tiden har hun gjort seg bemerket i HBO-serien «The White Lotus», i rollen som Tanya. Hun har vunnet en rekke priser for rollen, inkludert en Emmy.

Coolidge spilte også nylig i Netflix-serien «The Watcher» og i Jennifer Lopez actionkomedie «Shotgun Wedding» i 2022.

Nylig ble det kjent at skuespilleren returnerer som Paulette i «Legally Blonde 3».

VUNNET: Jenifer Coolidge har vunnet flere priser. Her avbildet etter hun stakk av med en Emmy i forbindelse med «The White Lotus». Foto: Jae C. Hong

Tara Reid i rollen som Vicky Lathum

I «American Pie»-filmene spiller Tara Reid (47) rollen som Vicky Lathum, kjæresten til Kevin Myers, spilt av Thomas Ian Nicholas (43).

Kort tid før suksessen i «Amercian Pie » ble Raid et kjent navn som barneskuespiller i filmene «Den store Lebowski», «Urban Legend» og «Cruel Intentions».

PARTYJENTE: Tara Reid tilbragte mye tid med store navn. Foto: Richard Shotwell

Sammenlignet med flere av hennes medskuespillere i «American Pie», skjøt hun rett inn i stjernestatus i tiden som fulgte. I 2005 hadde Reid hovedrollen i action-skrekkfilmen «Alone in the Dark».

På 2000-tallet ble hun også kjent for å være en partyjente, og tilbragte mye tid med Paris Hilton (42) og Lindsay Lohan (37). Hun hadde til og med sitt eget realityprogram, «Taradise».

I 2022 fortalte Reid til Variety om tiden på 2000-tallet.

– Det var en del av meg som på en måte ble sirklet inn i den sirkelen. Men jeg ble aldri arrestert, spilte aldri inn sex-tape, jeg gjorde aldri noe galt, bortsett fra å ha det bra.



Reid har jobbet jevnt og trutt siden suksessen i «American Pie», til tross for at sist hun bemerket seg var i Sharknado-filmene fra 2013-2018. Hun har også vært å se i elleve episoder av «Scrubs».

Ifølge EW, vil hun være å se i flere roller i fremtiden, inkludert «Hollywood Heist» med Alec Baldwin.

«SHARKNADO»: Tara Reid har spilt hovedrollen i filmen, her avbildet med Ian Ziering som hun spilte mot i «Sharknado». Foto: Andy Kropa

Chris Klein i rollen som Chris «Oz» Ostreicher

Chris Klein (44) var relativt fersk i filmbransjen da han fikk rollen som lakrossespilleren, Chris Ostreicher i «American Pie». Det var faktisk bare hans andre film, men Klein tok raskt fatt på en solid filmkarriere.

Kort tid etter kapret han roller i filmene « We Were Soldiers», «Rollerball» og «Just Friends».

AVHENGIG: Chris Klein ble avhenging av alkohol. Foto: MARIO ANZUONI

Til tross for stor suksess på jobben ble Klein alkoholavhenging. I 2010 begynte han med rehablitering for avhengigheten.

– Det kom til et punkt hvor jeg var en skjør skygge av den unge mannen som kom inn i denne bransjen, sa Klein til People da han hadde vært edru i 19 måneder.



I 2015 giftet han seg med Laina Rose Thyfault.

Mer nylig har Klein dukket opp i TV-serien «Wilfred». I 2018 var han å se i den romantiske komedien «The Competition» og i 2019 «Benchwarmers 2: Breaking Balls».

SUKSESS: Chris Klein har gjort stor suksess som skuespiller. Her avbildet under premieren på «We Were Soldiers». Foto: LUCY NICHOLSON

Eddie Kaye Thomas i rollen som Finch

Utover årene var Finch den mest sofistikerte av de fire «American Pie»-vennene.

Finch ble spilt av Eddie Kaye Thomas (42).

Gutten som klarte å sjarmere Stiflers mom, la ikke skoene på hyllen innenfor den grove komedie-sjangeren, og allerede i 2001 kapret Thomas seg hovedrollen i «Freddy Got Fingered».

GROV KOMEDIE: Eddie Kaye Thomas har hatt flere roller innenfor grov komedie. Foto: CJ Rivera

Han dukket også opp i «Harold og Kumar»-filmene. I tillegg har han hatt en rolle i flere sesonger av serien «Scorpion» som et av supergeniene ansatt av den amerikanske regjeringen, for å forhindre datakriminalitet.

Siden 2005 har Thomas også hatt stemmen til karakteren Barry Robinson i 99 episoder av serien «American Dad!».

Nylig hadde Thomas en rolle i sesong fem av «The Marvelous Mrs. Maisel».