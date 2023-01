Dette fikk Meghan til å bryte sammen

Det har lenge sirkulert rykter om hva som egentlig er årsaken til den dårlige stemningen mellom hertuginne Meghan og hertuginne Kate.

I prins Harrys nye selvbiografi «Spare» kommer tilsynelatende en forklaring på det dårlige forholdet mellom svigerinnene.

DÅRLIG STEMING: Det skal være dårlig stemning mellom svigerinnene. Foto: Chris Jackson

– Hun gråt da hun prøvde den

Ifølge prins Harry oppsto det nemlig dramatikk i forkant av hans eget bryllup i 2018. Det hele startet med en tekstmelding sendt til Meghan.

– Charlottes kjole er for stor, for lang, og for posete. Hun gråt da hun prøvde den her hjemme, skal Kate Middleton ha skrevet om kjolen datteren Charlotte skulle bruke i Meghan og Harrys bryllup.

Kjolen skal ha vært skreddersydd til å passe den da tre år gamle Charlottes kroppsmål.

SKREDDERSYDD: Nye detaljer kommer frem i Prins Harrys selvbiografi «Spare». Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg sa til deg at skredderen har vært klar siden klokken 08.00 her på Kensington Palace. Kan dere ikke ta med Charlotte for å få det endret, sånn som andre mødre gjør? skal hertuginne Meghan ha svart.

I etterkant fortsatte meldingsutvekslingene, hvor Kate kritiserte alle kjolene til brudepikene, og mente at alle burde lages på nytt fremfor at Charlottes antrekk ble fikset.

Kate gikk til slutt med på å få fikset datterens kjole, men tekstmeldingene mellom svigerinnene etterlot Meghan knust og gråtende på gulvet fire dager før hennes eget bryllup, hevder prins Harry.

Tidligere har både strømpebukser og en krangel over brudepikenes kjoler blitt nevnt i ryktene rundt hvorfor Meghan og Kate er uvenner.

Ryktene var derimot at det var Meghan som fikk Kate til å gråte.

OMTALT INTERVJU: Intervjuet fikk mye oppmerksomhet da det kom i 2021 Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, KENA BETANCUR

– Det såret meg virkelig

Under intervjuet «Oprah with Meghan and Harry», som ble sendt i mars i 2021, fortalte Meghan om brudekjole-hendelsen.

– Fikk du Kate til å gråte?

– Nei, det var faktisk det omvendte. Det var en veldig tøff uke rundt bryllupet. Kate var opprørt over noe, men hun eide det og beklaget seg etterpå. Hun kom med blomster og tok ansvar for det hun hadde gjort. Hun gjorde det jeg ville gjort om jeg hadde såret noen. Sa hun i intervjuet.

Videre kom det frem at flere rykter hadde spredd seg i pressen, et halvt år senere.

– Det som var sjokkerende var at seks eller syv måneder etter bryllupet, så var det motsatte av hendelsen, ute i verden.

– Få dager før bryllupet, var hun opprørt over brudekjoler. Det fikk meg til å gråte, og såret meg virkelig.