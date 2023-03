Dette er vinnerne av Oscar 2023

GOD KVELD NORGE (TV 2): Natt til mandag er det duket for filmbransjens største begivenhet. Her har du en oversikt over alle vinnerne og de nominerte.

Saken oppdateres fortløpende.

Natt til mandag 13. mars deles de prestisjetunge Oscar-statuettene ut i Hollywood. Utdelingen finner som vanlig sted ved Dolby Theatre, som det har gjort siden teaterets åpning i 2001.

Se kjendisene stråle på den champagnefargede løperen her.

Jimmy Kimmel er årets programleder under utdelingen. Før første pris deles ut, drar Kimmel en vits om fjorårets skandale.

– Hvis noen i dette teatret ønsker å begå en voldelig handling... Da vil du bli tildelt Oscar for beste skuespiller!

Kimmel refererer til at Will Smith, like etter å ha slått til Chris Rock under Oscar-utdelingen i 2022, vant prisen for årets beste mannlige skuespiller.

– Seriøst, vi har et kriseteam på plass. Hvis noe uforutsigbart eller grusomt skjer under showet, bare gjør som dere gjorde i fjor - ingenting. Sitt her og gjør absolutt ingenting. Kanskje gi angriperen en klem.

Ifølge journalist Jacob Heinel i danske B.T. har arrangørene av årets utdeling også sett seg nødt til å ta grep før kveldens store begivenhet.

– De har blant annet økt sikkerheten rundt scenen, sier han - og hevder også at arrangørene har hyret inn «krisepsykologer i kulissene».

Allerede to priser til storfavoritt

Storfavoritten «Everything Everywhere All At Once» er nominert til hele elleve priser i natt. Helt i starten av utdelingen vinner Ke Huy Quan prisen for årets beste mannlige birolle.

– Min mor er 85 år og sitter hjemme og ser på. Mamma, jeg vant en Oscar! Jeg startet på en flyktningsleir, og nå står jeg her på scenen. Dette er den amerikanske drømmen, sier Quan fra scenen.

Rett etter vinner Jamie Lee Curtis prisen for årets kvinnelige birolle. Med det har «Everything Everywhere All At Once» allerede vunnet to priser.

RINGREV: Jamie Lee Curtis, en ringrev i bransjen, vant sin aller første Oscar-statuett natt til mandag. Foto: KEVIN WINTER

– Jeg vet det ser ut som jeg står her alene, men jeg har 100 personer med meg. Alle som laget filmen - vi vant en Oscar!

Ingen norsk Oscar-statuett

Den femte prisen som deles ut under kveldens show er årets beste kortfilm.

I denne kategorien befant Norges eneste Oscar-håp seg, men det ble dessverre ingen gullstatuett å ta med seg hjem til Norge for «Nattrikken».

Kortfilmen «An Irish Goodbye» gikk av med seieren i denne kategorien.

Midt under sendingen, drar programlederen Jimmy Kimmel frem en uventet skuespiller på scenen - nemlig et esel.

UVENTET GJEST: Jimmy Kimmel dro frem en uventet gjest på scenen, nemlig eselet Jenny fra «The Banshees of Inisherin». Foto: CARLOS BARRIA

– Dette er Jenny. Hun har en vesentlig rolle i «The Banshees of Inisherin», sier programlederen når han leier inn eselet.

Litt lengre ut i sendingen drar Kimmel nok en gang en vits om det skandaløse Oscar-slaget.

– På dette tidspunktet savner man egentlig det slaget litt, eller?

Under følger en oversikt over alle de nominerte, samt vinnerne i hver kategori. Vinnerne er uthevet i sort, fet skrift.

Beste animerte spillefilm

«Guillermo Del Toro's Pinocchio».

De andre nominerte i kategorien var:

«Marcel the Shell With Shoes On»

«Puss in Boots: The Last Wish»

«The Sea Beast»

«Turning Red»

Beste mannlige birolle

Brendan Gleeson i «The Banshees of Inisherin»

Brian Tyree Henry i «Causeway»

Judd Hirsch i «The Fabelmans»

Barry Keoghan i «The Banshees of Inisherin»

Ke Huy Quan i «Everything Everywhere All at Once»

Det var en tårevåt Ke Huy Quan som tok imot prisen for årets beste mannlige birolle. Foto: CARLOS BARRIA

Beste kvinnelige birolle

Angela Bassett i «Black Panther: Wakanda Forever»

Hong Chau i «The Whale»

Kerry Condon i «The Banshees of Inisherin »

Jamie Lee Curtis i «Everything Everywhere All at Once»

Stephanie Hsu i «Everything Everywhere All at Once»

Beste dokumentarfilm

«All That Breathes»

«All the Beauty and the Bloodshed»

«Fire of Love»

«A House Made of Splinters»

«Navalny»

Beste kortfilm

«An Irish Goodbye»

«Ivalu»

«Le pupille»

«Nattrikken»

«The Red Suitcase»

«An Irish Goodbye» vant prisen for beste kortfilm, og danket dermed ut Norges Oscar-håp for i år. Foto: CARLOS BARRIA

Beste filmfoto

«All Quiet on the Western Front»

«Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths»

«Elvis»

«Empire of Light»

«Tár»

Beste sminke- og hårstyling

«All Quiet on The Western Front»

«The Batman»

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Elvis»

«The Whale»

Beste kostymedesign

«Babylon»

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Elvis»

«Everything Everywhere All at Once»

«Mrs. Harris Goes to Paris»

Beste internasjonale spillefilm

«All Quiet on The Western Front» - Tyskland

«Argentina, 1985» - Argentina

«Close» - Belgia

«EO» - Polen

«The Quiet Girl» - Irland

Beste dokumentar, kortfilm

«The Elephant Whisperers»

«Haulout»

«How do you measure a year?»

«The Martha Mitchell Effect»

«Stranger at the Gate»

Beste animerte kortfilm

«The Boy, The Mole, The Fox and The Horse»

«The Flying Sailor»

«Ice Merchants»

«My Year of Dicks»

«An Ostrich Told Me The World is Fake and I Think I Believe it»

Beste lyd

«All Quiet on The Western Front»

«Avatar: The Way of Water»

«The Batman»

«Elvis»

«Top Gun: Maverick»

Beste originale filmmusikk

«All Quiet on The Western Front»

«Babylon»

«The Banshees of Inisherin»

«Everything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

Beste adapterte manus

«All Quiet on The Western Front»

«Glass Onion: A Knives Out Mystery»

«Living»

«Top Gun: Maverick»

«Women Talking»

Beste originale manus

«The Banshees of Inisherin»

«Evreything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

«Tár»

«Triangle of Sadness»

Beste originallåt

«Applause» - «Tell it like a Woman»

«Hold my hand» - «Top Gun: Maverick»

«Lift me up» - «Black Panther: Wakanda Forever»

«Naatu naatu» - «RRR»

«This is a life» - «Everything Everywhere All at Once»

Beste produksjonsdesign

«All Quiet on The Western Front»

«Avatar: The Way of Water»

«Babylon»

«Elvis»

«The Fabelmans»

Beste klipping

«The Banshees of Inisherin»

«Elvis»

«Everything Everywhere All at Once»

«Tár»

«Top Gun: Maverick»

Beste visuelle effekter

«All Quiet on The Western Front»

«Avatar: The Way of Water»

«The Batman»

«Black Panther: Wakanda Forever »

«Top Gun: Maverick »

Beste mannlige hovedrolle

Austin Butler i «Elvis»

Colin Farrell i «The Banshees of Inisherin»

Brendan Fraser i «The Whale»

Paul Mescal i «Aftersun»

Bill Nighy i «Living »

Beste kvinnelige hovedrolle

Cate Blanchett i «Tár»

Ana De Armas i «Blonde»

Andrea Riseborough i «To Leslie»

Michelle Williams i «The Fabelmans»

Michelle Yeoh i «Everything Everywhere All at Once»

Beste regissør

Martin McDonagh for «The Banshees of Inisherin»

Daniel Kwan og Daniel Scheinert for «Everything Everwhere All at Once»

Steven Spielberg for «The Fabelmans»

Todd Field for «Tár»

Ruben Östlund for «Triangle of Sadness»

Beste film

«All Quiet on The Western Front»

«Avatar: The Way of Water»

«The Banshees of Inisherin»

«Elvis»

«Everything Everywhere All at Once»

«The Fabelmans»

«Tár»

«Top Gun: Maverick»

«Triangle of Sadness»

«Women Talking»