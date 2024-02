Dette er vinneren av årets «Gullbarbie»

Vinneren av prisen for «de som er best på å få ungdom til å føle seg verst» er kåret.

Hvert år siden 2010 har Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, delt ut «Gullbarbie»-prisen. Prisen går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.



Press ønsker også å ansvarliggjøre de aktørene som bevisst bruker barn og unges usikkerheter for å tjene penger, gjennom å dele ut «Gullbarbie»-prisen.

Tidligere vinnere har blant andre vært «Ex on the Beach Norge», Sophie Elise AS og BikBok.

Barn og unge over hele landet stemmer frem kandidater som de mener fortjener å motta prisen, og de tre nominerte for 2024 var:

Klesgiganten Shein, det norske selskapet Good For Me og teknologiselskapet Meta.



Nå avslører Press hvem årets «Gullbarbie» går til.

Prakteksempel

I år er det klesgiganten Shein som stikker av med prisen, skriver organisasjonen i en pressemelding:

– Shein er et prakteksempel på fast fashion-industriens påvirkning på barn og unge. At noe er trendy er ikke nytt, men aldri før har man sett nye plagg dukke opp så hyppig som i dag. Både fordi klesproduksjonen raser av gårde og fordi påvirkningen kommer tettere på enn noen gang, sier leder i Press, Maja Enerhaug Egge.



VANT: Kleskjeden Shein har fått unge til å føle seg verst. Foto: Christophe Archambault / AFP

Organisasjonen mener at Shein er et prakteksempel på fast fashion-industriens påvirkning på barn og unge.

– At Shein stikker av med seieren kan også vise til klimaengasjementet blant de unge. Det er ikke lett å vite hvilken posisjon man skal ta når trendplaggene prakkes på deg og avsenderen er en utslippsversting.



– Barn og unges strøm proppes full av plagg og selskaper som Shein er med på å skape en forventning om at man må kjøpe mer for å unngå klespresset. Sannheten er at det presset kommer fra klesgigantene selv.



God kveld Norge har sendt en henvendelse til Shein hvor kritikken blir forelagt, de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Alle var verdige vinnere

Til tross for at Shein vant årets «Gullbarbie», mener Press at alle kandidater er verdige vinnere.

I pressemeldingen heter det at formålet med prisen er først og fremst å bevisstgjøre oss på hvordan store selskaper på kynisk og målrettet vis bruker skitne og manipulative taktikker for å tjene penger på ungdom.

VANT, MEN: Press mener at alle de nominerte var verdige vinnere. Foto: Richard A. Brooks / AFP

– Vi ønsker å sette søkelys på den negative påvirkningen dette har for barn og å legge grunnlaget for systematisk endring.



Egge forteller at organisasjonen alltid etterspør dialog med de nominerte, men opplever ofte at aktører heller ønsker å forholde seg taus enn å svare på kritikken.



– Vi trenger større politisk endring for å forhindre at barn og unges usikkerheter utnyttes for penger i fremtiden.