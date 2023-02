Dette er vinneren av årets Gullbarbie

IKKE SÅ GJEV PRIS: Realityserien Ex on the beach er vinneren av den ikke så gjeve prisen Gullbarbie 2023. Foto: Discovery +

I 2010 begynte Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, å dele ut det som omtales som verstingprisen - nemlig Gullbarbien.

Prisen har siden den gang blitt delt ut årlig til den aktøren som er «best til å få ungdom til å føle seg verst», og blir vurdert ut fra følgende kriterier:

«Aktøren bruker utdaterte kjønnsroller, ensidige skjønnhetsidealer eller unødvendig seksualisering for å tjene penger på sitt produkt».

Hvert år nomineres kandidater til denne prisen før ungdommer i hele landet stemmer på den de mener fortjener verstingprisen.

Tidligere har blant andre Sophie Elise AS, Brandy Melville og BikBok blitt tildelt den ikke fullt så prestisjetunge prisen.

Mener de må ta et større ansvar

I årets utdeling var de tre nominerte realityserien Ex on the Beach Norge, kleskjeden Zara og tannblekingsmerket Prowhitening.

Nå avslører Press at årets Gullbarbie går til Ex on the Beach Norge - og det med en overveldende andel av stemmene, skriver de i en pressemelding.

– Ved å stemme på årets Gullbarbie har barn og unge sagt tydelig ifra om at de er lei av hvor seksualisert mediebilde er. De er lei av at Ex on the Beach Norge spiller på barn og unges usikkerheter og skaper sexpress, sier lederen i Press, Isaac Elstad Røssness.

Organisasjonen mener at Ex on the Beach Norge må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften realityserier har på barn og unge.

Videre fortelles det i pressemeldingen at Press har hatt en dialog med Discovery Networks Norway AS, som produserer realityserien, om begrunnelsen for nominasjonen. Der sier Røssnes at Press opplever det som positivt at de er villige til å lytte til barn og unges kritikk.

Håper på endring i realityserien

Til God kveld Norge kan Røssnes avsløre at det ikke er så ofte kandidatene til Gullbarbie tar opp invitasjonen til et møte for å diskutere begrunnelsen og forslag til endringer.

– Så når Discovery takker ja til et slikt møte opplever vi at de tar oss seriøst. Vi opplever også at de tar til seg kritikken barn og unge kommer med, når de sier at de kanskje skulle brukt «mindre kropp og mer varme i markedsføringen», sier han, og viser til TV-selskapets uttalelser da nominasjonen ble kjent tidligere i år.

Likevel reagerer Press på at selskapet svarer på kritikken med at serien speiler samfunnet vi lever i.

– Vi er enige i at mediebildet er seksualisert. Ex on the Beach Norge er ikke unike i å spille på sex for å få oppmerksomhet. Det vi reagerer på er at Discovery bruker dette som et argument mot vår kritikk. At mediebilde er seksualisert er en grunn til å endre serien, det er ikke en grunn til å beholde den slik den er, sier Røssnes til God kveld Norge.

Nå håper organisasjonen at Ex on the Beach Norge vil endre noe av innholdet i serien og måten den markedsføres på for å gjøre den mindre ensidig.

– Dette kan for eksempel være å endre noe av måten serien filmes på, at det ikke trenger å være close-ups av alle kroppsdeler, eller at utfordringene i serien kan fokusere på noe annet en kropp og sex.

Mener Gullbarbie satte dagsorden

I pressemeldingen påpekes det at mange serier har et stort fokus på kropp og sex, og at dette ikke nødvendigvis er problematisk.

– Men når realityserier også visker ut linjen mellom fiksjon og virkelighet kan det påvirke barn og unge negativt, ifølge Røssnes.

Til God kveld Norge utdyper han at de aller fleste er klar over at realityserier ikke er virkeligheten, men påpeker at det fremdeles er virkelige mennesker som deltar i programmene.

– Derfor vil sexpresset en deltaker opplever påvirke barn og unge helt annerledes enn hvis de vet at det er fiksjon, til tross for at scenarioet i en realityserie også til en viss grad vil være fabrikkert.

Røssnes hevder at da Press startet Gullbarbie-kampanjen i 2010, var det ingen som snakket om kroppspress eller reklame- og mediebransjens påvirkning på barn og unge.

– Gullbarbie bidro til å sette dette på dagsorden og det har ført til endring. For eksempel så var vi bidratt til at retusjert reklame nå må merkes. Bikbok endret også størrelsene til å samsvare med europeiske standarder etter at de vant Gullbarbie i 2018.

Videre forteller han at de ofte får høre historier fra barn og unge som har opplevd kroppspress, enten på sosiale medier eller når Press holder foredrag på skoler.

– De synes Gullbarbie er en viktig pris fordi den setter fokus på den problematikken, avslutter han.

God kveld Norge har forsøkt å få et tilsvar fra Discovery, foreløpig uten å lykkes.