Dette er Viggo Venn

Tidligere i vår kapret den norske klovnen Viggo Venn (34) de britiske hjertene da han først hadde audition i det populære TV-programmet «Britain’s Got Talent».

Iført gul refleksvest kapret han til slutt også seieren, og stakk av med 3.4 millioner norske kroner.

I tillegg får han muligheten til å opptre for Kong Charles og andre medlemmer av den britiske kongefamilien på det årlige TV-innslaget «The Royal Variety Performance».

– Jeg virkelig, virkelig elsker deg, sa «Britain’s Got Talent»-dommeren Simon Cowell om Venn da han vant i går søndag kveld.

Han hylles og elskes også av norske komikere, og skuespiller og komiker Jon Brungot gratulerer vår Venn i en melding til God kveld Norge:

– For en som startet som programleder på Norske Talenter, så er det helt fantastisk at Viggo har vunnet dette. Jeg håper dette gjør at han kan løper verden rundt med vest og spre tøysete glede. Gratulerer, sier Brungot til God kveld Norge.

Men hvem er han egentlig?

34-åringen kommer fra Kongsberg, men er bosatt i London. Han fikk sin start i Standup Kristiansand, og blitt norgesmester i teatersport sammen med improgruppen Lausungene.

Han har en tidligere klovneutdannelse fra teaterskolen Ecole Philippe Gaulier i Frankrike. Her har også skuespillerne Emma Thompson og Sacha Baron Cohen har studert.

Han droppet ut av en økonomiutdannelse, for å oppnå drømmen om å bli moromann.

Siden 2016 har Venn turnert gjennom Europa, USA og Australia. Noe som har gjort han til et etablert navn i komikerverden.

Året 2022 ble bare en forsmak på suksessen, da han vant den prestisjetunge Top of the Bill-prisen på NATYS (New Act of the Year).

Venn var også med i Beat The Frog World Series-finalen i Manchester, og ble også nummer to i Leicester Finale i Square Theatre-konkurransen om årets nye komiker.

Med nærmere 430.000 følgere har han også oppnådd stor suksess gjennom sine sosiale medier-plattformer.

På TikTok har han flere millioner visninger, og nærmere 3 millioner likes.

På sin egen nettside beskriver Venn seg som klovn, komiker og norsk.

– Min største drøm er å bli en britisk komiker.

Da vinneren skulle kåres under finalen av Britain`s Got Talen igår, hadde komikerkollegaer av Venn samlet flere hundre nordmenn for å følge ham til seier søndag kveld.

– Gratulerer Viggo. Takk til alle som kom for å heie på Viggo, sa faren Bjørn Venn fra scenen.

24. og 25. november inntar han den norske scene igjen, da han skal ha showet Viggo Venn: Club Comedian på Nieu scene i Oslo.

God kveld Norge har prøvd å få kontakt med Viggo Venn, foreløpig uten svar.