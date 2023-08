STOR LIDENSKAP: Siri Kristiansen har en enorm lidenskap for interiørdesign. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Ny karrierevei for Siri Kristiansen:

Vi er godt vant med å se Siri Kristiansen (45) på skjermen, blant annet som programleder for Huskestue, hun har vært deltaker i Skal vi Danse og i Kompani Lauritzen, i tillegg til at hun er en kjent radiostemme og stand up-komiker.

Kristiansen har altså mange baller i luften, men det stopper ikke 45-åringen til å ta fatt på nye utfordringer.

Nå gjør programlederen nemlig alvor av hobbyen hun har hatt siden hun var liten og blir interiørdesigner.

– Trives med full kalender

Til God kveld Norge forteller Kristiansen at hun allerede som seksåring ommøblerte rommet sitt to ganger i uken.

– Da andre lekte med Barbie, lagde jeg hus til dem og fra jeg var tolv tok jeg gratisbussen til IKEA i helgene. Så jeg har hatt lyst til å jobbe med interiør siden jeg skjønte at jeg ikke kunne bli bilen til Bestemor Duck, forteller TV-profilen.

Til tross at Kristiansen allerede jobber mye, er hun ikke redd for å fylle på med mer.

– Jeg har alltid hundre tanker i hodet, ti baller i lufta og en lang liste med ting jeg må gjøre. Jeg er godt vant til å sjonglere, og trives med full kalender, sier hun og legger til:

– Og når det er noe man virkelig brenner for, så finner man tid. Kanskje jeg må se litt mindre TV.

– Livets Tetris

Programlederen forteller at hennes interesse for interiør handler om systemer, effektivisering og optimalisering, mer enn at hun liker «fine ting».

– Interiør er livets Tetris! Jeg elsker å leke med løsninger som gjør et rom bedre. Så har jeg en lang vei å gå når det kommer til farger og så videre, men det kan man lære seg.

Kristiansen forteller at hun fort glemmer alt annet når hun først lar ideene spinne fritt.

– Dette er min eneste lidenskap. Jeg glemmer tid, middag, legging, trening, tissing – jeg glemmer ALT når jeg sitter og tegner.

Støtte og veiledning

Nå som Huskestue-programlederen skal gjøre alvor av hobbyen, er det godt med støtte og veiledning.

– Jeg tegner på servietter med ispinner som linjal i dag, og gleder meg enormt til å lære meg å tegne på ordentlig! Kanskje folk endelig skjønner hva jeg har tenkt når jeg har klusset ned ideene mine, sier hun.



Kristiansen inngår et samarbeid med Intiri, som er en ny plattform for interiørdesign og innredning. De skal hjelpe programlederen med å komme i gang.

– De ønsker å tilby hjelp også til de som tenker at de ikke har råd til sånne ting. Også skal de hjelpe meg på veien mot å endelig kunne gjøre lidenskapen min til noe mer enn en hobby, og jeg skal hjelpe dem etter hvert, når jeg faktisk har skills de og kundene deres kan bruke.