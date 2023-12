Dette er kveldens duettpartnere

HVEM RYKER UT? Fire deltakere blir til tre når det er klart for nest-siste sending av «Maskorama». Foto: Fredrik Arff, Monster / NRK

Gjettekonkurransen fortsetter. Allerede har Magikeren, Rotta, Kua og Skilpadda røket ut, og fire maskerte deltakere gjenstår i den femte sendingen av «Maskorama».

I kveldens sending synger deltakerne duetter i tillegg til en solosang.

Aleksander With, Alessandra, Mari Bella og YLVA er klare for å synge duett med deltakerne i årets nest siste Maskorama-sending, opplyser NRK i en pressemelding.

STJERNEDUO: Mari Bella skal synge med Romvesenet i kveldens «Maskorama». Foto: Monster/NRK

19 år gamle Mari Bella som nylig tok andreplassen i «Stjernekamp», skal opptre med Romvesenet i kveldens sending.



– Det blir en helt ny opplevelse. Selv om Romvesenet er sprudlende og har mye i seg, så er det litt vanskelig å se forbi at det er et menneske inni der og det å ikke kunne se ansiktsuttrykk er veldig spesielt, sier Mari Bella.

Sammen skal de synge Rihanna-låta «Only Girl (In the World)».

MATCHENDE: Aleksander With skal synge med Spirrevippen. Duoen har på seg et matchende blått hjerte på brystet. Foto: Monster / NRK

Aleksander With som også deltok i årets Stjernekamp, skal opptre sammen med den blå fugleskikkelsen Spirrevippen.

De skal fremføre Donna Lewis-låta «I Love You Always Forever».

– Dette blir det rareste jeg har gjort på en stund. Jeg tror det er lurt å bestemme seg for at man vet hvem som er bak maska, selv om man ikke gjør det, ellers blir man bare stående å lure på hvem det er mens man synger. Det er nok ikke så hensiktsmessig, forteller Aleksander With.

BANG BANG: Spøkelset skal fremføre låta «Bang Bang» med MGP-vinneren. Foto: Monster / NRK

Spøkelset skal synge sammen med vinneren av MGP 2023, Alessandra. Sammen skal de synge låta «Bang Bang» av Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj.

– Det er veldig rart og spesielt å synge mot en maske, men jeg tror det blir kjempebra. Jeg elsker låta og gleder meg skikkelig til å lage show på scenen, sier Alessandra

SASSY-DUO: Kattepusen skal opptre sammen med sangerinnen YLVA. Foto: Monster / NRK

YLVA, kjent fra TV2-programmet «The Stream» i 2016, skal fremføre låta «Toxic» av Britney Spears sammen med Kattepusen.

En låt YLVA synes kler dem begge.

– Det å synge med noen du ikke kan se ansiktet til er jo kjemperart, men Kattepusen har et bra kroppsspråk så jeg tror det kommer til å bli gøy! Bak maska tror jeg det befinner seg en veldig talentfull og litt sassy person. En om liker å være litt dramatisk, sier YLVA.