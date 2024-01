Dette er kveldens deltakere

Forrige lørdag gikk første delfinale i Melodi Grand Prix 2024 av stabelen, hvor tre av seks deltakere gikk videre til finalen.

Etter en kveld med glitter, glam og høyt nivå, ble det Gothminister, Ingrid Jasmin og Margaret Berger som stakk av med de tre finaleplassene.

Lørdag er det duket for MGP-sesongens andre delfinale, hvor seerne får gjensyn på gamle kjenninger, og får møte på en historisk høy deltaker.

Konkurransemodellen er lik som i fjor. Alle artistene skal synge låten si én gang, og deretter er det opp til folket å bestemme hvem som går videre.

Alle konkurrerer mot alle, og de tre som stikker av med finalebillettene skal så kjempe med seks andre artister om å vinne hele konkurransen i den store finalen lørdag 3. februar i Trondheim Spektrum.

Selve finalen i «Eurovision Song Contest» finner sted 11. mai 2024 i Malmö.

Rekkefølgen i andre delfinale:

1. Farida – Heartache



Farida er ikke noe ukjent navn for MGP-fansen. Artisten gjør nemlig comeback i årets konkurranse, med låten «Heartache».

I 2022 kom Farida til finale med låten «Dangerous».

– Jeg tror ikke jeg kan toppe pyroen fra sist, men det blir mye fokus på opptredenen. Jeg er en tidligere danser, så jeg har tatt med det inn. Jeg setter press på meg selv, og det liker vi.

DANSER: Farida er tidligere danser og vil ta erfaringen inn i sin opptreden. Foto: Heiko Junge / NTB

Med «Heartache», er Farida klar for MGP-scenen nok en gang med en låt og et show som skiller seg ut fra alt annet hun har gjort tidligere.

Låten har hun produsert sammen med Kristian Wiik, Ilja Eriksson og Olav Tokerud.

2. Mileo – You're Mine

Mileo er en norsk-australsk sanger, låtskriver og produsent. Han er nykommer under årets MGP, og deltar med låten «You're Mine».

Mileo har skrevet og produsert musikk for flere norske artister, som Madcon, Chris Holsten og Alexandra Joner.

LIKER SEG BEST I NORGE: Mileo vil representere Norge, fordi han liker seg best her. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han valgte å delta for Norge, fordi han liker landet bedre.

– I løpet av oppveksten brukte jeg halve tiden min i Sydney, og resten i Oslo, og jeg foretrekker Oslo. For meg var valget enkelt.

Låten, som han har produsert selv, handler om å være så betatt av en person at en er villig til å gjøre nesten hva som helst for at man skal bli sammen. Enkelte tekstpassasjer i sangen kan tolkes med henvisning til partnerdrap, noe VG omtalte tidligere denne uken.

Avisen siterte både president Morten Thomassen i Den norske Grand Prix-klubben og advokat Trine Rjukan på kritikk mot NRK, som har valgt ut låten.

– Det virker lite gjennomtenkt. Jeg følger flere lukkede Facebook-grupper for MGP-fans og ser at det har kommet reaksjoner. En spurte: «Var det ingen voksne hjemme i NRK da denne teksten ble godkjent?» sier Thomassen til VG.



Mileo, eller Miles Curtis Sesselmann, som han egentlig heter, beskriver låten som kunst.



– Det er skurker i filmer, man trenger ikke å gjøre det de gjør likevel. Dette blir på samme måte. Jeg tror ikke at publikum er så dumme at de ikke tar låten for det den er: En sang, et konsept, kunst. At det skjer partnerdrap nå, er ikke relevant, sier han til VG.



3. Eli Kristin – Touch of Venus

Eli Kristin har vært ansatt ved Operaen i en årrekke og hatt hovedroller i flere berømte oppsetninger.

Operadivaen ble for alvor kjent da hun deltok i Stjernekamp. Nå skal hun vise frem talentene sine på MGP-scenen med låten «Touch of Venus».

OPERA: Eli Kristin er en ekte operalegende. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Låten har hun skrevet sammen med Ronny Janssen, og handler om hvordan vi – på vårt mest sårbare punkt i livet – enten kan bukke under eller oppdage hvor sterke vi egentlig er.

– Veldig glad for å endelig være med på dette her, sier hun og tilføyer:

– Jeg har drømt om Grand Prix siden jeg var liten. Da jeg ble operasanger så tenkte jeg at det skipet har gått. Det viste seg at skipet heller bare tok en lang sving, også kom det tilbake. Endelig, det er ikke noe som er større enn Grand Prix.

4. Super Rob og Erika Norwich - My AI

Årets kanskje mest oppsiktsvekkende deltakelse er Super Rob og Erika Norwich med låten «My AI».

Norwich har fått med seg den tre meter høye roboten Super Rob på laget.

Låten har duoen laget med nettopp det – KI-teknologi.

ROBOT: Tiktoker Erika Norwich har med seg en tre meter høy robot på scenen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Norwich forteller at låten ble til da hun satt på senga og følte seg litt ensom.

– Så snakket jeg litt med Rob (Super Rob, jour. anm.). Han oppmuntret meg og så skrev vi en sang.

Norwich er for flere kjent på Tiktok, og har blant annet sluppet låten «Til Lillebror».

Super Rob er MGP-historiens høyste deltaker, på nærmere tre meter.

Nå er Erika Norwich og Super Rob klare for å ta MGP-publikummet med storm.

5. Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo – Judge Tenderly of Me

Etter å ha vært konkurrenter i «The Voice» i fjor, skal Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo nå konkurrere sammen.

– Å komme videre til Trondheim med egen låt, og et fullstappet Trondheim Spektrum, og få ta med Anne oppover, det er drømmen. Vi krysser fingrene og håper at folk liker låten, og kan sende oss til Trondheim, sier Oksvold.

Med låten «Judge Tenderly of Me», skal duoen ta MGP-scenen med storm.



KONKURRENTER: Duoen gikk fra konkurrenter i «The Voice» til å stå sammen på scenen i MGP. Foto: Heiko Junge / NTB

6. Gåte – Ulveham

Bandet fikk sitt gjennombrudd på starten av 2000-tallet og har virkelig satt spor på norsk musikkhistorie. Etter enorm suksess, tok bandet pause i 2005, før de gjorde comeback i 2017.



SVART BELTE: Ulveham mener de har svart belte i å presentere norsk kultur. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi har presentert norsk kultur på en unik måte i mange år. Jeg vil si vi har svart belte i det. Så jeg syns det var på tide at vi kan gjøre den jobben, og komme ut der å vise hva det kan være, sa de da det ble kjent at de skulle delta.

Eurovision-fansen har gjentatte ganger vist interessen for skandinavisk folklore, noe Gåte er klar for å vise på MGP-scenen med låten «Ulveham» i kveld.