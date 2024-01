Dette er kveldens artister

Lørdag kveld holdes årets tredje og siste delfinale i Melodi Grand Prix 2024, og nok en gang skal seks deltakere bli til tre.

Forrige lørdag ble det klart at det var Super Rob og Erika Norwich, Gåte, og Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold som stakk av med de tre finalepassene.

Konkurransemodellen er lik som i fjor. Alle artistene skal synge låten sin én gang, og deretter er det opp til folket å bestemme hvem som går videre.

Alle konkurrerer mot alle, og de tre som stikker av med finalebillettene skal så kjempe med seks andre artister om å vinne hele konkurransen i den store finalen lørdag 3. februar i Trondheim Spektrum.

Før artistene inntar MGP-scenen i kveld, er det Vidar Villa, MIIA og KEiiNO som stikker av med årets siste finaleplasser, om vi skal tro bettinglistene.

Slik er kveldens rekkefølge:

1. Vidar Villa – MER



Vidar Villa har de siste årene etablert seg som en av Norges største artister.

Villa sto på MGP-scenen for seks år siden, og gjør nå comeback med låten «MER».

– På den tiden, var det helt i starten av min musikkarriere, så jeg ble bare kastet inn i det. Da hadde jeg ikke stått så mye på scenen, så jeg har kanskje fått litt mer erfaring. Men jeg kjenner på det at den spentheten og nervene som er rundt det her, den er ganske lik som for seks år siden.

MER: Vidar Villa åpnet siste MGP-delfinale med låten MER. Foto: Espen Solli

Låten handler om å omfavne alle deler av livet – både det gode og det onde.

MER har han produsert sammen med Jonas Thomassen, Martin Thomassen og Mathias Nilsen.

– Hvordan var det å være tilbake på MGP-scenen?, spør programleder Marion Ravn når Villa er ferdig med opptreden

– Du jeg trodde jeg skulle være kjempe nervøs, men så var det bare så sykt gøy.

2. MISTRA – Waltz of Death

I den nye duoen MISTRA finner vi Benedicte Adrian og Anders Odden.

Sammen skal de erobre MGP-publikumet med låten «Waltz of Death».

WALTZ OF DEATH: Benedicte Adrian og Anders Odden presenterer lørdags kveld den nye metallgruppen Mistra. Foto: Espen Solli

Adrian er tilbake på MGP-scenen hele 40 år etter suksessen med «Dollie de Luxe».

– Det er andre enden av livsløpet på en måte. Det handler om livet det også, og det handler om å være intenst i live når du er det, sier Adrian og legger til:

– Livet er skjørt, så egentlig er det bare en annen måte å si lenge leve livet på.

Odden har gjort stor suksess innen black metal, og bandet Cadaver,

«Waltz of Death» har Adrian og Odden produsert sammen.

3. Thomas Jenssen – Take Me To Heaven

Artisten fra Levanger har alltid drømt om å delta i Melodi Grand Prix.

Med en master i låtskriving i sekken, deltar han endelig i sirkuset med låten «Take Me To Heaven».

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg følger ihuga med hvert år, og endelig er det min tur.

EN DRØM: MGP-deltakelsen har vært en stor drøm for Thomas Jenssen. Foto: Heiko Junge

Låten har han produsert sammen med Ricky Hanley, David Fremberg og Jonas Holteberg Jensen, og handler om å bli betatt av noen og tørre å være sårbar.

4. Annprincess – Save Me

Annprincess er en artist og låtskriver fra Lier. Hun har tidligere vært deltaker i Norske Talenter og senest i The Voice i 2022. Samme år slapp hun debutsingelen Middle of the Night.

Nå er Annprincess klar for å delta i Melodi Grand Prix med låten «Save Me».

TAKKNEMLIG: Annprincess er takknemlig for å få vise frem låten «Save Me» på MGP-scenen. Foto: Heiko Junge

Låten som hun har produsert selv, handler om ensomheten man føler på av at andre påpeker hvor annerledes man er.

– Åtteåringen i meg skriker, og tror fortsatt at det her bare er en merkelig drøm. Men, 32-åringen koser seg, og er utrolig takknemlig for å være med på dette her.

5. MIIA – Green Lights

MIIA erobret mange verden rundt da hun slapp låten «Dynasty» tilbake i 2015. Låten ble omtalt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard, og har i skrivende stund 161 millioner avspillinger på Spotify.

– Det er første gang jeg gjør noe sånn her i Norge, og det føles veldig stort og skummelt. Men, føler meg veldig som får være med. Dette er en utfordring for meg selv, så jeg håper jeg klare å nå ut med budskapet.

SUKSESS: MIIA har tidligere gjort stor suksess med låten «Dynasty». Nå er hun klar for MGP. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nå vil MIIA ta enda et skritt i karrieren, og inntar nå MGP-scenen med låten «Green Lights».

«Green Lights» har hun produsert sammen med Benjamin Dan Ravn Fahre, Mugoshi David Nhonzi, Emelie Hollow og Ida Botten.

6. KEiiNO – Damdiggida

For tredje gang er KEiiNO tilbake i MGP-sirkuset.

I 2019, med låten «Spirit in the Sky», tok KEiiNO en femteplass i Eurovision.

I etterkant har bandet toppet hitlister, vunnet priser og blitt nominert til Spellemann. De har også fått seg en internasjonal fanskare gjennom årene, og turnert i Australia.

– Vi har alle tre drømt om å vinne Eurovision siden vi var små. Da vi hadde skrevet en låt som vi alle tre elsket, og som har det der lille rare som kanskje kan gjøre at det får et stort publikum, så måtte vi jo kvalifisere oss igjen, sa Tom Hugo under artistlanseringen.

DAMDIGGIDA: Låten KEiiNO deltar med i årets MGP, «Damdiggida», er en ny side av artistene som de gleder å vise frem. Foto: Heiko Junge

Etter suksessen med «Spirit in the Sky» deltok de enda en gang, men ble slått på finalestreken av TIX med låten «Fallen Angel» i 2021.

Med låten «Damdiggida» er KEiiNO tilbake for tredje gang, og sultne på enda et forsøk på å ta seieren hjem.

Damdiggida har KEiiNO-trioen produsert sammen med Alexander N. Olsson og Jakob Redtzer

– Det blir helt fantastisk. Det er så utrolig stort å være tilbake i Grand Prix med KEiiNO, sier Rotan til God kveld Norge.

Gruppa mener at det som er forskjell på denne sangen fra de to tidligere MGP-sangene sine er:

– Det er første gang Fred får lov til å rappe. Han skulle egentlig få rappe i «Spirit in The Sky», men da ble det byttet ut. Nå tenker vi at for tredje gang at nå må han få vise hva han har gjort før KEiiNO. Den tunga hans er kjapp altså, forklarer Tom Hugo.

Trioen innrømmer at de kjenner på et lite press.

– Vi har jo vært med et par ganger tidligere, men vi har ett mål og det er å kose oss, og gi musikkglede til folket. Fokuset vårt er der. Alt kan skje i Grand Prix, det er det som er så spennende.