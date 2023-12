Dette er kjendisenes nyttårsforsetter

NYTTÅRSFORSETTER: Kjendisene har satt seg ulike mål for det kommende året. Foto: Tuva Åserud/Terje Bendiksby/Håkon Mosvold Larsen/Espen Solli

2024 står for tur og flere kjente fjes har satt seg klare mål for det kommende året.

Et nytt år venter rett rundt hjørnet. Det betyr at flere allerede har begynt å liste opp sine nyttårsforsetter for det nye året.

Vi har kontaktet en rekke norske kjendiser for å høre hva de tenker å gjøre mer eller mindre av i 2024.

Vil bestige Mount Everest

En av de som har satt seg et hårete mål, er tidligere håndballspiller, Frank Løke (43).

Han har nemlig tenkt til å bli den første nordmannen som bestiger verdens høyeste fjell, Mount Everest, uten oksygen.

– Mitt nyttårsforsett er å fortsette å forfølge drømmene mine og sette mine egne grenser. Jeg vil også prøve å ta en hviledag i løpet av 2024, sier han til God kveld Norge.

STORE MÅL: Frank Løke fortsetter å overraske med sine store mål. Nå vil han bestige verdens høyeste fjell uten oksygen. Foto: God kveld Norge

Har unngått nyttårsforsetter

Artist Jorun Stiansen (39) forteller at hun i flere år har unngått nyttårsforsetter.

– Nyttårsforsett for meg betyr å enten skyve «problemer» fremfor meg, eller finne på tvangsbelagte «gøye» ting. Jeg ender opp med å finne på å gjøre for å behage andre, skriver hun i en melding.



– Som den gangen jeg ikke skulle spise slikkerier hele året. Dummeste jeg har funnet på og røk på dag tre, legger hun til.



Stiansen fyller 40 år i januar og har lovt seg selv å lytte enda mer til seg selv.

NYTE LIVET: Jorun Stiansen vil nyte livet til det fulleste. Foto: Espen Solli

– Jeg vil finne på enda mer gøy og moro, nyte livet enda mer, for i den sinnssyke verden vi lever i om dagen er ingenting sikkert lenger. Pluss prioritere enda mer kvalitetstid med nærmeste venner og familie.

– Snakke høyt om det forferdelige



Forfatter og skuespiller, Tinashe Williamson (38) ønsker fremdeles å ha fokus på krigen mellom Israel og Palestina.

– Mitt nyttårsforsett er å fortsette å snakke høyt om det forferdelige som skjer i Gaza. Fortsette å rope høyt om et fritt Palestina.

FLERE MÅL: Tinashe Williamson har satt seg store og små mål for det kommende året. Foto: Privat

I tillegg til det vil hun fokusere på helse og gjenbruk.

– Jeg skal trene regelmessig og fortsette å kjøpe brukt, i stedet for nytt.

– Det skal bli deilig å legge dette året bak meg og jeg gleder meg skikkelig til 2024. Jeg har virkelig troen på det året som kommer. Oh! Jeg skal også perfeksjonere å lage fries fra bånn.

Bli «bitte litt mer ryddig»

Skuespiller og komiker, Henriette Steenstrup (49) ønsker å se enda mer til de hun er glad i. I tillegg til det ønsker hun å bli «bitte litt mer ryddig».



– Ikke sånn at jeg får en annen personlighet, men bare sånn at det ikke blir sånn som da jeg var tenåring og far min kom inn på rommet og sa: «her skal det ikke bare ryddes – det skal brennes». Prøve å unngå å havne der.



NÆRE OG KJÆRE: Henriette Steenstrup vil tilbringe mer tid med nære og kjære. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

– Vær glad for livet

Komiker Sigrid Bonde Tusvik har følgende nyttårsforsett for det nye året.

– Nyttårsforsett er som alltid: Si ja til alt magefølelsen syns er bra! Vær glad for livet du har, hjelp andre!



FØLG MAGEFØLELSEN: Sigrid Bonde Tusvik skal følge magefølelsen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Det er ikke så ulikt fra Harlem Alexander sitt nyttårsforsett, som ønsker å si ja til flere ting.

– Jeg har lyst til å bli et «JA»-menneske. Ta utfordringer som kan bygge selvtillit og styrke mentaliteten.

I tillegg til det ønsker han å bli bedre til å ta vare på seg selv og de rundt seg.

– Når man har fine mennesker rundt seg som gir deg energi, så får man det så mye bedre selv også.



«JA»-MENNESKE: Harlem Alexander ønsker å bli flinkere til å si «ja». Foto: Terje Bendiksby

Blir tobarnsmor på nyåret

Gründer, Isabelle Ringnes (35), vil «leve mer i nuet» i året som kommer.



– Er det en ting dette året har lært meg så er det at tiden går fort og at den er uforutsigbar. Vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva som venter i fremtiden.

Ringnes forklarer at hun da tenker på sønnen som vokser fort, og at hun venter et nytt barn i april 2024.

– Han har vokst fra nyfødt til ett år. Utviklingen går så fort og jeg får aldri denne tiden tilbake. Så jeg vil passe på at jeg er helt og holdent mentalt til stede for ham og vårt neste barn.

FÅR BABY: Isabelle Ringnes blir tobarnsmor i 2024. Hun ønsker å være helt tilstede for barna sine. Foto: Håkon Mosvold Larsen

En annen grunn til at gründeren ønsker å bli flinkere til å leve i nuet, er den stigende geopolitiske spenningen.

– Vi legger enda et år med krig og ondskap bak oss, og enda er vi så heldige i Norge og kan legge oss mette og trygge og glede oss over hverdagen, uten å frykte for å miste våre kjære, så er livet skjørt.

– Historien har lært oss at ingenting er sikkert - foruten den virkeligheten vi har akkurat nå. Derfor vil jeg bli enda flinkere på å nyte, sette pris på og være mentalt til stede i nuet.

Vil lære seg å danse

For TV-profil og influenser, Joakim Kleven (31), er målet klart. Han ønsker nemlig å lære seg å danse i året som kommer.

– Noe av det største og beste jeg har opplevd er å få vært med på «Skal vi danse». Å bli kjent med de fantastiske proffdanserne der, og se hva de klarer å gjøre med kroppene sine, og at de klarer å formidle så mye følelse og «passion» gjennom dans, er så sinnssykt inspirerende.

VIL DANSE: Joakim Kleven vil tilbake på parketten. Foto: Eivind Senneset

Kleven forteller at han ikke har danset så mye etter deltakelsen i programmet, men har nå lyst til å ta opp dansingen igjen.

– Jeg har nå så sykt lyst til å lære meg «high heels» og «commercial dance». Jeg vil bare danse mer, kun for min egen del, for det er så gøy og en helt fantastisk sport.

– Om jeg så ser skikkelig dum ut der jeg står, så er det en så befriende følelse å bare tørre.

TV-profilen røper at han skal ta klasser hos sin tidligere «Skal vi danse»-kollega, Helene Spilling.

– Jeg er så heldig at jeg får danse på Helene Spilling sitt senter «The Zone». Vi har blitt gode venner siden «Skal vi danse» og hun er bare helt rå. Hun er min Beyoncé, avslutter han.

– Bruke mindre penger



Influenser Sebastian Solberg (34) ønsker å bruke mindre penger i 2024.

– Hver gang jeg kjøper noe skal samme beløp inn på sparekonto eller brukes til å betale ned hus og hyttelån.



ULIKE NYTTÅRSFORTSETTER: Iselin Guttormsen og Sebastian Solberg har også satt seg mål for det kommende året. Foto: Espen Solli/Tuva Åserud

For kollega og sexolog, Iselin Guttormsen (36) er nyttårsforsettet litt annerledes.

– Mitt nyttårsforsett er å unne meg selv en god og lang ferie. Spise mer næringsrik mat og legge meg tidligere.