– Dette er historisk!

KOMIKER-NORGE MED HYLLEST: Nordmannen Viggo Venn gikk helt til topps i Britain’s got talent søndag kveld, og en lang rekke norske komikere deltar i hyllesten. Foto: NTB

Søndag kveld gikk en klovn fra Kongsberg av med seieren i Britain’s Got Talent 2023. Det skaper eufori og vest-feber i det norske komikermiljøet.

Norske Viggo Venn (34) danket ut alle og vant finalen i Britain’s got talent søndag kveld. I tillegg til den gjeve tittelen har han også vunnet en pengepremie på 3,4 millioner kroner.

Venn startet showet med en vits på norsk. Siden spilte han en sang med armene og dommer Simon Cowell la ikke skjul på sin begeistring.

–Jeg virkelig, virkelig elsker deg, uttalte han da den norske klovnen var ferdig med sin opptreden.

Det var en tydelig overrasket Viggo Venn som sto på scenen da vinneren ble ropt opp.

– Jeg føler meg veldig synlig akkurat nå, tusen takk!



Kongsberg-mannens seier i det prestisjetunge programmet skaper også stor begeistring blant våre norske komikere.

– Komikernes svar på Kurt Nilsen



Komikeren, skuespiller og manusforfatter, Espen P.A. Lervaag (45), skriver i et innlegg på Instagram at Norge ikke har vært så store siden Kurt Nilsen.



Vi husker alle øyeblikket da Nilsen overrasket alle med seier i World Idol i 2003.

STORT: Komiker Espen PA Lervaag hyller norske Viggo Venn etter søndagens store bragd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dette er kjempegøy, fortjent og stort. Man må ikke glemme at Viggo har holdt det gående veldig, veldig lenge i den såkalte undergrunn. Så dette er jo også en stor påminnelse om at man kanskje skal bli mye flinkere til å ha tiltro til at folk også synes det som ikke er helt A4 er utrolig morsomt, sier Lervaag til God kveld Norge.



STORT: Sigrid Bonde Tusvik mener Viggo Venn er komikernes svar på Kurt Nilsen. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Sigrid Bonde Tusvik (43) sparer heller ikke på kruttet når det kommer til Venns seier i den britiske talentkonkurransen.

– Dette er fantastisk. Han er komikernes svar på Kurt Nilsen, sier hun til God kveld Norge.

Else Kåss Furuseth (42) har enda flere paralleller hun gjerne vil by på:



– At Viggo Venn vant var like stort som da Norge slo Brasil i VM og Bobbysocks vant Eurovision, til sammen. Viggo er selve urhumoren som kommer rett fra hjertet, og fra hardt arbeid. Han jobber på, og nå er han hele universets klovn. Endelig!

STOR DAG: Else Kåss Furuseth mener Viggo Venns seier kan sammenlignes med da Norge slo Brasil i VM og da Bobbysocks vant Eurovision. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Komikerkollega Markus Neby (31) synes det er deilig å se hvor bra han klarer å tulle og leke med autoriteten Simon Cowell.

– Han er en mester i fjas! Det kan virke dumt og enkelt det han gjør, men Venn vet nøyaktig hva han holder på med og han gjør det helt suverent! Det tror jeg både han og produksjonen var glad for! I kraft av bustete sveis og tilsynelatende lettbeinte innslag fremstår han som en underdog, og når underdogen går fra å være mislikt til å bli elsket av Cowell har han fått til en dritbra fortelling som gjør de andre sjakk matt. Sykt gøy, og sykt fortjent, sier Neby i en melding til God kveld Norge.

VIKTIG BIDRAG: Stian Blipp mener vi trenger en klovn i en verden som ellers byr på mye vanskeligheter. Foto: Terje Bendiksby

Stian Blipp (33) sier at Viggo Venn er full av superlativer etter søndagens norske seier.

– Dette er ellevilt. Helt fantastisk. Det han har fått til er historisk. Det viser at nå som verden er tøff, så trenger vi klovnen, sier han.

– Håper han tar verden med storm



I gul refleksvest har han sjarmert hele det britiske folk. Nå håper komiker John Brungot (46) at Venn med sin vest vil ta hele verden med storm.

GRATULERER: Jon Brungot håper Viggo Venn nå tar verden med storm iført sin gule refleksvest. Foto: Audun Braastad

– For en som startet som programleder på Norske Talenter, så er det helt fantastisk at Viggo har vunnet dette. Jeg håper dette gjør at han kan løper verden rundt med vest og spre tøysete glede. Gratulerer, sier Brungot.

Radiovert og komiker Galvan Mehidi (34) kaster seg på hyllest-bølgen.

– Viggo er like fin i virkeligheten som han er på scenen. Og det tror jeg skinner gjennom til seeren, sier han.



Også komiker, kollega og venn av Venn Jonis Josef (31) hyller kompisen etter seieren:

– Jeg tror Viggo vant fordi det han gjør er genialt, og for alle. Ingen er ekskludert i Viggos humor, uansett hvor du er fra, hvor gammel du er, hvilken bakgrunn du har - finner man Viggo gøy. Og hvis du ikke finner Viggo gøy, vel, da er det noe galt med deg, dessverre, sier Josef til God kveld Norge.

Linn Skåber (53) deler også sin hyllest til 34-åringen fra Kongsberg.

– Jeg skjønner godt at han vant. Han sprer både latter og samhold. En ekte klovn er han, sier hun til God kveld Norge.



SPRER LATTER: Viggo Venn får hyllest fra komiker Linn Skåber. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Stiller i gul vest på jobb

Flere humorprofiler valgte mandag å hylle klovnen ved å kopiere hans karakteristiske sceneantrekk - den gule vesten.

En av dem er prosjektleder og manusforfatter i Nytt på Nytt, Kjetil Kooyman.

– I dag synes jeg vi skal gå med gul vest på jobben, for dette er veldig veldig stort for norsk humor, sier han under et intervju med NRKs «Nyhetsmorgen».

HYLLER NORDMANN: Flere humorprofiler valgte å hylle klovnen på jobb. Foto: Privat

Han forteller å ha deltatt på nachspiel med kloven under en humorfestival i Edinburgh, og sparer ikke på lovordene om hans talent.

– Det er levert med en timing og presisjon som er helt utsøkt, som rett og slett er stor kunst. Man må jo bare glede seg over at han gikk helt til topps. Det er ikke til å tro. Det er et fag, og han er en av de beste.

Hvis Nytt på Nytt-prosjektlederen får ønsket sitt oppfylt, er det trolig ikke lenge til vi får se Viggo Venn på TV igjen.

– Han er allerede pitchet inn til panelet, og jeg har en telefon jeg må ta, sier Kooyman under radiointervjuet.

Programledertrioen i «Morgenklubben med Loven&Co» stilte også i gule vester til ære for nordmannen.

– Vi gratulerer Viggo Venn! Vinner av Britain’s Got Talent 2023, skriver Øyvind Loven, Kim Johanne Dahl og Geir Schau i et Facebook-innlegg mandag morgen.



Hylles i sosiale medier

KOMMER MED HYLLEST: Skuespiller Caroline JOhansen er en av mange som gratulerer Viggo Venn etter søndagens seier. Foto: Faksimile/Instagram

På Instagram har en rekke norske komikere benyttet anledningen til å sende sin gratulasjon til Viggo Venn.

Blant disse er Odd-Magnus Williamson (42), Morten Ramm (44) og Lars Berrum (37).

Skuespiller Caroline Johansen skriver følgende på Instagram etter seieren.

– Hahahah, dette er så nydelig. Jeg gråter av at verden også kan være dette.