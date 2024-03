Dette er ekspertens spådom: – Blir den store vinneren

En av årets største prisutdelinger går i gang natt til mandag, norsk tid. Her skal filmbransjens stjerner hedres for deres prestasjoner.

God kveld Norge har tatt en prat med TV 2s filmekspert, Camilla Laache, om hvem hun tror kommer til å utmerke seg spesielt under nattens prisutdeling.

Laache er klar i om hvem hun tror kan ta storeslem.

– Jeg tror «Oppenheimer» blir den store vinneren i år. Den vil nok stikke av med både beste film og beste regi.



Filmeksperten tror også et par av filmens skuespillere, vil kunne dra i havn et par priser.

– Cillian Murphy for beste mannlige hovedrolle og Robert Downey Jr. for beste mannlige birolle, sier hun.



To kvinner utpeker seg

Laache blir overrasket om det kommer noen store overraskelser under utdelingen i år.

– Prisutdelingene så langt har vært ganske så samstemte i de ulike kategoriene, forklarer hun.



Når det kommer til de kvinnelige skuespillerne er det for Laache to som utpeker seg.

– Da’Vine Joy Randolph for beste birolle i «The Holdovers» og Lily Gladstone i «Killers of the flower moon» for beste kvinnelige hovedrolle. Hvis ikke Emma Stone kommer inn fra sidelinjen og snapper den til seg for sin fantastiske rolle i «Poor things».



SUKSESS: Da’Vine Joy Randolph har hatt stor suksess med sin rolle i «The Holdovers». Foto: Chris Pizzello

Laache synes det er gøy at ikke-amerikanske filmer kommer mer og mer med i Oscar-racet. Hun tror at den franske filmen «Anatomy of a fall», som er nominert i fem kategorier. Filmeksperten tror filmen vil stikke av med prisen for beste manus.

– På tide at han får sin første Oscar



Laache forteller at hun er stor fan av Christopher Nolan, og håper regissøren får anerkjennelsen han fortjener natt til mandag.

– Selv om jeg kanskje ikke synes «Oppenheimer» er blant hans aller beste, så synes jeg det er på tide at han får sin første Oscar, etter å ha vært nominert mange ganger, sier eksperten og fortsetter:

FLERE PRISER: Chrisopher Nolan har vunnet flere priser for sitt arbeid, men mangler fortsatt en Oscar. Foto: Vianney Le Caer

– «Oppenheimer» er likevel av mine personlige favoritter i dette årets Oscar, og så er det gøy at det er såpass variert i beste film-kategorien. Fra romantiske «Past lives», til rare og fascinerende «Poor things» til fargesprakende og morsomme «Barbie».