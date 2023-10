Dette er det nye panelet i «Maskorama»

Den 11. november går en ny sesong av «Maskorama» av stabelen på NRK.

Årets ekspertpanel er nå offentliggjort og består av Tete Lidbom, Marion Ravn og Robert Stoltenberg. Som de tidligere sesongene, er det Silje Nordnes som skal lede programmet.

– Dette gleder jeg meg skikkelig til. Jeg tror faktisk at det bor en liten Lilli Bendriss i meg, så jeg skal bruke mine overnaturlige evner til å finne ut av hvem som er bak maskene, sier Stoltenberg i en pressemelding.

Komikeren har en lang karriere å se tilbake på. Han er nå spent på hvordan han vil være som detektiv.

– Jeg har etter hvert oppdaget at det er utrolig mange kjente folk i dette landet. Jeg trodde en stund at man kunne telle norske kjendiser på to hender, men det er jo helt feil. Jeg må virkelig gjøre en vareopptelling i hodet mitt før sesongen starter.

– I ekstase da jeg ble spurt



Det er ikke bare Stoltenberg som er ny i detektivpanelet. Radiovert og TV-profil Tete Lidbom skal også gjette seg fram til hvem som gjemmer seg bak maskene.

– Jeg var helt i ekstase da jeg ble spurt, for jeg synes helt oppriktig at dette er en drømmejobb. Jeg kommer til å gå knallhard ut på gjettingen. Hvis jeg bommer skikkelig, så får jeg heller komme med et nytt skudd og satse på at det blir treff. En klassisk fotballstil, sier Lidbom.



Radioverten mener selv han har god oversikt over landets kjente personer.

– Jeg tror kanskje at jeg skal melde meg på et geografikurs. Der har jeg litt å hente. Ellers tror jeg at jeg har relativt god oversikt over alt fra musikere til idrettsfolk. Jeg håper og tror at jeg stiller ganske sterkt, sier han.

– Favoritthobbyen min



Musiker Marion Ravn returnerer til plassen sin bak dommerpanelet i år også.

– Maskorama er favoritthobbyen min. Jeg er helt avhengig og kunne aldri gitt slipp på denne jobben. Og nå er jeg igjen detektiven som har flest riktige så langt, sier hun og fortsetter;

– Jeg gleder meg veldig til å tilbringe lørdagene framover med Robert og Tete. Jeg er spent på hva slags ekspertise de kan bidra med for å finne ut av hvem som skjuler seg bak maskene.