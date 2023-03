Dette er den andre «Ungkaren»

Det melder Discovery i en pressemelding.

Til høsten er realityprogrammet «Ungkaren» tilbake på TVNorge, denne gangen med to ungkarer.

Det er 14 år siden programmet sist ble vist i Norge.

To «Ungkarer»

Det er ikke bare én, men to ungkarer som skal gjøre et forsøk på å finne kjærligheten.

I starten av mars ble det avslørt at piloten Alexander Lund (29) var den første «Ungkaren».

Nå er også den andre «Ungkaren» annonsert. Yoga- og akrobatikkinstruktøren Amadou Secka blir den andre i rekken til å lete etter den store kjærligheten i realityprogrammet.

– Jeg er en aktiv fyr, og elsker nye opplevelser. Jeg tror «Ungkaren» blir et et eneste stort eventyr, og jeg gleder meg til en opplevelse som jeg sannsynligvis aldri kommer til å glemme. Jeg håper jeg kan finne noen jeg kan kalle et hjem, og jeg tror min historie vil bli rikere av dette, sier Secka i pressemeldingen.

– Jeg kan være litt vill

Secka er fra Hamar, men bor i Oslo. Han jobber både som yogainstruktør, akrobatikkcoach og som modell.

– Jeg leter etter en jente som er autentisk og ærlig, som er på plass i seg selv, tar vare på kroppen sin og er nysgjerrig på livet. Hun trenger ikke være lik meg, men må gjerne utfylle verdier og egenskaper jeg selv ikke har, sier 27-åringen.

– Jeg kan være litt vill, så jeg trenger kanskje en som kan holde meg i tøylene og som tør å utfordre meg.